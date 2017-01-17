MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 17 يناير 2017 04:34 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير يتضمن تأكيدا على كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية ..تفاصيل اتفاق بين شركة النفط والمصافي ورجل الاعمال العيسي و(عدن الغد) تنشر ابرز بنوده
أخبار وتقارير

يتضمن تأكيدا على كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية ..تفاصيل اتفاق بين شركة النفط والمصافي ورجل الاعمال العيسي و(عدن الغد) تنشر ابرز بنوده

الثلاثاء 17 يناير 2017 04:17 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

افضى اجتماع عقد صباح يوم الثلاثاء وضم الرئيس عبدربه منصور هادي ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير شركة النفط ناصر بن مانع حدور  ومسئولين عن شركة المصافي ورجل الاعمال اليمني احمد العيسي الى الاتفاق على رفع احتكار توريد المشتقات النفطية الى عدن.

وقال مسئول حكومي شارك في الاجتماع لمحرر "عدن الغد" ان الاجتماع انتهى الى تشكيل لجنة تضم ممثلين لمكتب المالية بعدن واخر لجهاز الرقابة والمحاسبة ولشركة النفط والمصافي تتمثل مهمتهم في مراجعة كافة الديون المحتسبة للعيسي وبحث طرق جدولتها ودفعها على اقساط.

واوضح المصدر ان الاجتماع تم فيه التوافق على فتح باب المنافسة بين كافة رؤوس الاموال المحلية والخارجية الراغبة في استيراد المشتقات النفطية وبيعها لشركة النفط او شركة المصافي بعدن .

واوضح المصدر ان عملية تحرير الاستيراد سيتم العمل بها قريبا بحسب ما تم الاتفاق عليه .

المصدر ذاته ان عملية البيع والتحرير ربما لن تكون عبر شركة النفط بعدن بل سيتم البيع عبر شركة المصافي الامر الذي قد يؤدي الى احداث حالة ضرر بالغة بشركة النفط .


المزيد في أخبار وتقارير
رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية ورئيس لجنة شؤون الأسرى يلتقيان ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
التقى مساء الاثنين في عدن الدكتور عمر عيدروس السقاف رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية (الإئتلاف الوطني الجنوبي) ومعه رئيس لجنة شؤون الأسرى في الهيئة القاضي ناصر أحمد
يتضمن تأكيدا على كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية ..تفاصيل اتفاق بين شركة النفط والمصافي ورجل الاعمال العيسي و(عدن الغد) تنشر ابرز بنوده
افضى اجتماع عقد صباح يوم الثلاثاء وضم الرئيس عبدربه منصور هادي ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير شركة النفط ناصر بن مانع حدور  ومسئولين عن شركة المصافي ورجل
السفير باحميد يلتقي بالسيد محمد يزيد ابن عبدالحميد الرئيس التنفيذي العام لهيئة الخدمات التعليمية الماليزية الدولية (EMGS)،
  ضمن المساعي المبذولة للتواصل مع السلطات الماليزية المعنيّة لحل إشكالية التأشيرات لأبناء الطلاب اليمنيين الدارسين بماليزيا، إلتقى سعادة السفير الدكتور عادل




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
الحوثيون يتحدثون لأول مرة عن مصير اللواء الصبيحي
مجهولون يختطفون مسئولا بمصافي عدن والاخير يوضح لعدن الغد تفاصيل الحادثة
شركة النفط تفتح النار ومديرها يتهم العيسي صراحة بافتعال ازمة المشتقات النفطية بعدن
باعوم يلتقي السفير السوري لدى لبنان ويؤكد على حق الجنوبيين في استعادة دولتهم
استشهاد اربعة بصاروخ حراري في ذوباب ..ونجل القائد حلبوب يستغيث لإنقاذ والده وسائقه ونقلهما الى الخارج
مقالات الرأي
لم يكن جديدا علينا استغلال هذه الأحداث واستخدامها  اتجاه الجنوب وشعبه وقضيته العادلة،بل كان الجديد
  من حقنا ان نرفض ماليس يطيب لنا التوافق عليه ومن حقنا ان نقف مع من يقف الى جانب قضايانا المصيرية ومن حقنا ان
"مؤتمر حضرموت الجامع - يجمع .. ولا يفرق - يبني .. ولا يهدم ولا يستثنى أحداً". ذلك هو احد الشعارات التي علقت في
ما إن يقظ الوعي الحضرمي ونبه الحضارم وأعلنوا نيتهم عقد "مؤتمر حضرمي جامع" يلم شمل كلمتهم ويوحد صفهم ضد العدو
سيخلف ريكس تيلرسون سلفه جون كيري، وهو لا يمتلك أي معرفة حقيقية عن اليمن، إلا من النشاطات السابقة لشركة إكسون
تناولت المواقع أخبار وجود توجه بطرح مشروع عفاش السابق منذ عام ١٩٩٦ بتقسيم حضرموت الي محافظتين بدلا من
من المسؤول عن كل الخسائر في ( جبهة بيحان) ! من يخذل الجيش والمقاومة في بيحان ففي كل نصر تحرزه سرعان ما يقابله
 كلما أشاهد صورة الأسير الجنوبي البطل (أحمد العبادي المرقشي) والابتسامة تشع من محياه اللطيف، وأتذكر ظلمات
نعم بمثل شجاعة وإقدام وأخلاق الشهيد عمر سعيد الصبيحي، وبمثل المواقف الوطنية والرجولية التي اتخذها أبناؤه
منذ أربع أيام لم يجر تزويد محطات البترول في عموم مدينة عدن بالمادة وهو ما أدى إلى تعطل مصالح الناس وخلق متاعب
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
بن عثمان .. الف مبروك
شكر وتقدير
وفيات
صبرا ال الاحمر
المخرج المسرحي عوض سالم باعطب في ذمة الله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017