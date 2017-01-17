يتضمن تأكيدا على كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية ..تفاصيل اتفاق بين شركة النفط والمصافي ورجل الاعمال العيسي و(عدن الغد) تنشر ابرز بنوده

افضى اجتماع عقد صباح يوم الثلاثاء وضم الرئيس عبدربه منصور هادي ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير شركة النفط ناصر بن مانع حدور ومسئولين عن شركة المصافي ورجل الاعمال اليمني احمد العيسي الى الاتفاق على رفع احتكار توريد المشتقات النفطية الى عدن.

وقال مسئول حكومي شارك في الاجتماع لمحرر "عدن الغد" ان الاجتماع انتهى الى تشكيل لجنة تضم ممثلين لمكتب المالية بعدن واخر لجهاز الرقابة والمحاسبة ولشركة النفط والمصافي تتمثل مهمتهم في مراجعة كافة الديون المحتسبة للعيسي وبحث طرق جدولتها ودفعها على اقساط.

واوضح المصدر ان الاجتماع تم فيه التوافق على فتح باب المنافسة بين كافة رؤوس الاموال المحلية والخارجية الراغبة في استيراد المشتقات النفطية وبيعها لشركة النفط او شركة المصافي بعدن .

واوضح المصدر ان عملية تحرير الاستيراد سيتم العمل بها قريبا بحسب ما تم الاتفاق عليه .

المصدر ذاته ان عملية البيع والتحرير ربما لن تكون عبر شركة النفط بعدن بل سيتم البيع عبر شركة المصافي الامر الذي قد يؤدي الى احداث حالة ضرر بالغة بشركة النفط .