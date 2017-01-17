سياسي جنوبي: عمليات التهريب للمليشيات تتم عبر مناطق الشرعية
الدكتور حسين لقور بن عيدان
الثلاثاء 17 يناير 2017 02:04 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قال السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان أن عمليات التهريب للمليشيات المتمردة تأتي بشكل أساسي عبر مناطق سيطرة الشرعية.
وأكد الدكتور بن لقور خلال لقاء مع قناة تلفزيونية أن عمليات تهريب أسلحة ووقود للحوثي تتم عبر المهرة ومناطق شمال حضرموت ثم الى الجوف ومارب حتى تصل الى صنعاء.
وأضاف أن شركات الخدمات النفطية العاملة بهذه المناطق هي من تسهل عمليات التهريب، مضيفاً ان هذه الشركات النفطية تتبع الجنرال علي محسن ورجل الاعمال حميد الأحمر.
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