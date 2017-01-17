الأمم المتحدة: أكثر من 10 آلاف قتيل منذ بدء النزاع باليمن

قالت الأمم المتحدة أن حصيلة ضحايا الحرب في اليمن قد تخطى عشرة آلاف قتيل منذ بدء النزاع.

وأكدت الأمم المتحدة إن حصيلة ضحايا الحرب في اليمن "تؤكد ضرورة حل الموقف" الذي استمر على مدى 21 شهرا.

وتصاعد الصراع بين الحوثيين والحكومة في مارس/ آذار 2015 بعدما أجتاح الحوثيون مدينة عدن وعدة مدن أخرى بالجنوب.

وقال جيمي ماغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إنه منذ ذلك الحين "تزيد التقديرات عن عشرة آلاف قتيل منذ بدء النزاع ونحو 40 ألف مصاب".

وأضاف إن ملايين الأشخاص في البلاد الذين يعيشون في المناطق التي تأثرت بالقتال يواجهون نقصا في الغذاء، إذ يوجد سبعة ملايين شخص لا يعلمون من أين ستأتي وجبتهم التالية.

ويقوم مبعوث الأمم المتحدة لليمن اسماعيل ولد شيخ أحمد بجولة بالمنطقة لإحياء عملية السلام بالبلاد حيث زار أمس الاثنين العاصمة المؤقتة "عدن" والتقى بالرئيس هادي.