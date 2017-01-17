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ياسر اليافعي : الانتفاضة المسلحة الشاملة بصنعاء مرتبطة بإنجازات الجيش اليمني على الأرض

ياسر اليافعي خلال اللقاء مع قناة الغد المشرق
الثلاثاء 17 يناير 2017 10:19 صباحاً
عدن (عدن الغد)خاص:

بأهتمام كبير،تابع مشاهدي قناة الغد المشرق الحلقة الاخيرة من برنامج اليوم الثامن الذي عرض على قناة الغد المشرق ، وقد استضاف البرنامج عبر الاقمار الاصطناعية من عدن الاستاذ ياسر اليافعي، رئيس تحرير موقع يافع نيوز، وفي الاستديو الاستاذ ايمن سمير رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية

انتفاضة مسلحة شاملة

وقال ياسر اليافعي، ان منذ دخولهم إلى العاصمة صنعاء وهم ينشرون الرعب والخوف بين الاهالي والقبائل كأسلوب غير إخلاقي يهدف إلى استمالتهم لمناصرتهم في حربهم وانقلابهم غير الشرعي ، موضحاً ان الانجازات التي تحققها المقاومة الشعبية والجيش اليمني واي تقدم يحقق على ارض المعركة بالقرب من صنعاء العاصمة كفيل في احداث انتفاضة مسلحة شاملة سيشعر الاهالي والقبائل من خلالها بأن هناك جيش وشرعية قادمة لحمايتهم من الميليشيات المسلحة التي تعبث في الارض فساداً.

تطبيع الحياة

وأشاد اليافعي بعودة الرئيس عبدربة منصورهادي، والحكومة إلى عدن والمناطق المحررة ، مؤكدا ان ذلك اعطى عوامل قوة ومتعددة للشرعية ، وساهم في تطبيع الحياة المعيشية للعاصمة المؤقتة عدن ، خاصة بعد انتقال البنك المركزي إلى عدن ووعوده الرئيس وزيارته للمحافظات المحررة، وفتحه للعديد من المشاريع التنموية، وصرف مرتبات الموظفين وتحقيق انجازات على الصعيد الامني في محافظة عدن وبقية المحافظات المحررة.

تذمر وإضرابات

ونوه اليافعي ان صنعاء ستشهد انتفاضة مسلحة وشاملة ضد الانقلابيين ، حيث تبدو بوادرها من الاضرابات المختلفة منها اضراب الاكاديميين والطلاب الجامعيين في جامعة صنعاء، وحالات العصيان المدني والتذمر الذي يعانيه الموظفين في القطاعات الحكومية التي يسيطر عليها الحوثيين ويخلقون الفساد فيها، ويفرضون الجباية ويمارسون الاستغلال.

من جانبه قال ايمن سمير رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية ، ان الحوثيين سيخسرون كل شىء في نهاية المطاف ، بسبب الحماقات التي يقومون بها ضد الاهالي والقبائل هناك، مضيفاً ان بان أهانه المراءاة اليمنية ورموز المجتمع اليمني يعد جريمة نكراء لاتغتفر

تضييق الخناق

ويسترسل قائلاً : ان الحوثيون تمادوا كثيراً في مخططهم وأساليبهم القذرة ، حيث أصبح تحويلهم للمدارس والمستشفيات إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة وصمة عار ، مشيراً إلى ان الحوثيين لم يعد بمقدورهم الصمود خاصة بعد تضييق الخناق عليهم بالسيطرة على المنافذ البحرية والمحافظات النفطية التي بلا شك تحتل أهمية أقتصادية كبيرة.

يذكر ان برنامج اليوم الثامن الذي تبثه قناة الغد المشرق، تقدمه الزميلة اسماء راجح ويبث كل يوم أحد في الساعة التاسعة والنصف بتوقيت بلادنا ، ويحظى بمتابعة من المشاهدين كونه برنامج حواري ويستعرض أهم الأحداث السياسية والاجتماعية التي تستعرضها الصحافة العربية والعالمية عن التطورات الحاصلة في بلادنا.


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ياسر اليافعي : الانتفاضة المسلحة الشاملة بصنعاء مرتبطة بإنجازات الجيش اليمني على الأرض
بأهتمام كبير،تابع مشاهدي قناة الغد المشرق الحلقة الاخيرة من برنامج اليوم الثامن الذي عرض على قناة الغد المشرق ، وقد استضاف البرنامج عبر الاقمار الاصطناعية من عدن




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