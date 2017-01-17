لجنة تصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع تعقد اجتماعين في عدن والمكلا

برئاسة العميد محمد سعيد الجريري نائب رئيس لجنة تصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع عقدت اللجنة إجتماعها التشاوري الثالث صبيحة يوم الاثنين الموافق 16 يناير 2017م بمدينة المكلا و بحضور عدد من الشخصيات الإعتبارية ومندوبين عن منظمات المجتمع المدني والقبلي .

وفي مستهل اللقاء إستعرض العميد / الجريري الجهود المبذولة من قبل لجنة التصحيح والتي تهدف للحفاظ على وحدة الصف والكلمة في حضرموت منذ الإعلان عن قائمة الشخصيات في رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع ولجانه التحضيرية ومرورا بلحظة تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية للمؤتمر ، وانتهاء بالوساطات المتتالية التي قامت بها مشكورة شخصيات نبيلة من الداخل والخارج الحضرمي بغية الوصول إلى تفاهمات وحلول توفيقية بين القائمين على المؤتمر وبين المطالبين بتصحيح مساره معربا عن بالغ أسفه أن تصل تلك الجهود إلى طريق مسدود بسبب تعنت الطرف الآخر وإصراره على المضي قدما دون الالتفات للأصوات المطالبة بالتصحيح سواء كانت من الداخل او المهجر .

وأكد العميد / الجريري إلى ان لجنة التصحيح لن تكون عامل هدم او أداة لشق الصف الحضرمي بل ستعمل على توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح المؤتمر وخلق الاصطفاف الشعبي حوله وذلك بتصحيح مساره.

وفي هذا اللقاء التشاوري ألقيت العديد من الكلمات والمقترحات والمداخلات من قبل الحاضرين و تهدف في مجملها إلى رفع وتعزيز دور لجنة تصحيح المسار في الداخل والخارج ، ومشاركة كل أشكال الطيف الحضرمي في عملية التصحيح.

هذا وسيصدر في وقت لاحق بيان عن اللقاء يتضمن النقاط التي اقرها الحاضرون.

وفي ذات السياق عقد عصر يوم امس16 يناير 2017م لقاء بـ " مجموعة من أبناء حضرموت في عدن " بحضور أ / عبدالمجيد بن وحدين رئيس (( لجنة تصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع )) وقد تم الاستماع إلى وجهات نظرهم وملاحظاتهم على طريقة الإعداد والتحضير لمؤتمر حضرموت الجامع ، كما استمع أ / عبدالمجيد وحدين لآراء الحاضرين ومقترحاتهم ، الجدير بالذكر ان هذا اللقاء تم تحت رعاية جمعية حضرموت الخيرية في عدن برئاسة الشيخ عوض باجرش رئيس الجمعية واستضافة " مركز الرشيد" وقد تم الاتفاق على عقد لقاء مع ممثلين للجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع عند وصول من يمثلهم هذا وقد تم التأكيد على أن عدن يمكن أن تلعب دور التوفيق والتقريب في وجهات النظر.

*من يحيى بامحفوظ

المزيد في أخبار وتقارير ياسر اليافعي لقناة الغد المشرق: الانتفاضة المسلحة الشاملة بصنعاء مرتبطة بإنجازات الجيش اليمني على الأرض بأهتمام كبير،تابع مشاهدي قناة الغد المشرق الحلقة الاخيرة من برنامج اليوم الثامن الذي عرض على قناة الغد المشرق ، وقد استضاف البرنامج عبر الاقمار الاصطناعية من عدن لجنة تصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع تعقد اجتماعين في عدن والمكلا برئاسة العميد محمد سعيد الجريري نائب رئيس لجنة تصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع عقدت اللجنة إجتماعها التشاوري الثالث صبيحة يوم الاثنين الموافق 16 يناير 2017م بمدينة مقاتلون : جبهات الصبيحة المتاخمة للوازعية بتعز تفتقر للدعم اللوجستي تخوض المقاومة الجنوبية في جبهات الصبيحة بمضاربة لحج المتاخمة للوازعية بتعز جنوباً معارك واشتباكات ضارية وشرسة منذ أيام. وقال مصدر ميداني بالمقاومة لعدن