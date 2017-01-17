مقاتلون : جبهات الصبيحة المتاخمة للوازعية بتعز تفتقر للدعم اللوجستي

تخوض المقاومة الجنوبية في جبهات الصبيحة بمضاربة لحج المتاخمة للوازعية بتعز جنوباً معارك واشتباكات ضارية وشرسة منذ أيام.

وقال مصدر ميداني بالمقاومة لعدن الغد ان هدف تلك المعارك هو الحد من الهجمات اليومية للحوثيين تجاه قرى ومواقع المقاومة بمنطقة التماس بين الوازعية والمضاربة.

واضاف المصدر لعدن الغد ان التقدم نحومنطقة الشقيراء مركز مديرية الوازعية مستمر واحد اهداف المعركة مع الحوثيين

واعتبر بعض قيادات المقاومة شحة الدعم لتلك الجبهة ربما يعود لتحفظ التحالف العربي

بعد مواقف لجهات كانت تعمل على تضليل التحالف العربي وتتخاذل في مثل هكذا معارك كما قال.

واشار المصدر الى عدم تلبياته احتياجات قادة الجبهات من دعم لوجستي واستخباراتي يؤكد هذه الفرضية حد قوله.

وعاتب مصدر قيادي بالجبهة هناك المنطقة العسكرية والتحالف حيال ماوصفه بإهمال متعمد وإدخال رجل قبائل الصبيحة في دوامة صراع والعمل على تفكيك الجبهات من خلال تقارير مغلوطة خلطت كما قال بين المقاومة الجنوبية في تلك الجبهة ومواقفها المبدئية والمشرفة والثابته ضد المعتدين وبين مقاومة شعبية تتبع بعض الاحزاب والجهات في الوازعية بتعز .

داعيا الى التدقيق في شكاوى افراد الجبهات هناك بجبهات المضاربة الحدودية الصامدة في الميدان وعدم الاعتماد على بعض من وصفهم بتجار الحروب الذين يعملون على محاولة الوشاية الرخيصة من اجل الحصول على المزيد من الاموال علب حساب تخوين وانقاص من دماء وارواح الشهداء وانين الجرحى لمصالح انانية ضيقة وتشويه سمعة المرابطين بجبهتي المنصورة والعلقمة اللتان وقفتا سدا منيعا لحماية حدود لحج الجبلية الغربية بالمضاربة كما قال.

هذا ولا تزال الاشتباكات والمعارك على اشدها لليوم الثالث عل التوالي ،دون توقف في كل من جبهة الخزم وجبهة المنصورة وجبهة العلقمة مع إسناد قبلي لقبائل الصبيحة بمحافظة لحج ولم يدعم دعم واسناد المقاتلين بما يلزم من معدات وذخائر.

*من وجدي الصوفي

المزيد في أخبار وتقارير ياسر اليافعي لقناة الغد المشرق: الانتفاضة المسلحة الشاملة بصنعاء مرتبطة بإنجازات الجيش اليمني على الأرض بأهتمام كبير،تابع مشاهدي قناة الغد المشرق الحلقة الاخيرة من برنامج اليوم الثامن الذي عرض على قناة الغد المشرق ، وقد استضاف البرنامج عبر الاقمار الاصطناعية من عدن لجنة تصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع تعقد اجتماعين في عدن والمكلا برئاسة العميد محمد سعيد الجريري نائب رئيس لجنة تصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع عقدت اللجنة إجتماعها التشاوري الثالث صبيحة يوم الاثنين الموافق 16 يناير 2017م بمدينة مقاتلون : جبهات الصبيحة المتاخمة للوازعية بتعز تفتقر للدعم اللوجستي تخوض المقاومة الجنوبية في جبهات الصبيحة بمضاربة لحج المتاخمة للوازعية بتعز جنوباً معارك واشتباكات ضارية وشرسة منذ أيام. وقال مصدر ميداني بالمقاومة لعدن