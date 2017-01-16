محافظ لحج يتفقد الاعمال الجارية في مصنع العلف الحيواني التابع للشركة المتحدة للأعلاف والتي تبلغ تكلفته 20 مليون دولار امريكي

اطلع محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي يوم الاثنين على سير الاعمال الجارية في مصنع الشركة المتحدة للأعلاف بمنطقة الرباط بمديرية تبن والذي يعتبر من احدث المصانع لإنتاج العلف الحيواني والذي سوف يدشن انتاجة خلال الاشهر القادمة بعد استكمال التجهيزات الفنية كأول مصنع في الجنوب متخصص بإنتاج العلف الحيواني.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها الاخ عوض بن عوض الصلاحي امين عام محلي لحج والعميد صالح السيد مدير عام شرطة المحافظة استمع من القائمين على المصنع على سير العمل في استكمال كافة اقسام المصنع والذي تبلغ تكلفته مع التجهيزات الاولية العشرين مليون دولار امريكي باطاقة انتاجية تصل الى عشرون طن في الساعة من العلف الحيواني والذي سوف يغطي احتياجات المحافظات الشرقية والغربية من العلف والذي يستخدم تكنولوجيا حديثة في الانتاج لا يتدخل فيها الانسان الا في بعض مرافق الانتاج كون المصنع من احدث المصانع ذات التكنولوجيا المتطورة وبخبرات صينية وعمالة اغلبيتها عمالة محلية .

وخلال الزيارة اكد الدكتور الخبجي ان المحافظة بدأت تستعيد عافيتها وباذن الله ستشهد خلال الفترات القادمة نهضة في مختلف المجالات وان السلطة المحلية عازمة على احداث تغير في الخارطة التنموية سيلمسها المواطن على ارض الواقع ولن تكون في حال من الاحوال مجرد حبر على ورق وانما تنمية حقيقة تستهدف البنية التحتية والخدماتية في كافة مديريات المحافظة مؤكد ان البيئة الاستثمارية في المحافظة مشجعه من خلال تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين .

