قال القيادي الحوثي، صالح الصماد، بأنه لا يعول على دور ولد الشيخ الذي أصبح خارج اهتمام جماعته، حد وصفه.

وأضاف، بأنه لا جدوى من المشاورات السياسية واستئناف المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لجهوده، معتبراً أن تحرك المبعوث الأممي يأتي في سياق تخفيف الضغط الأخلاقي، وللحيلولة دون الوصول إلى حل سياسي في اليمن، حد كلامه.

وعن مصير وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، قال الصماد إنه لم تصله أي معلومات عن تعرض حياتهما للخطر، رغم الغارات الجوية التي استهدفت السجون ومقري الأمن السياسي والقومي وأقسام الأمن في مختلف المحافظات اليمنية.

وعن خلافات جماعته مع حزب المؤتمر جناح المخلوع صالح، قال الصماد: نحن حريصون على استلام المؤتمر الشعبي العام في اليمن للمجلس السياسي الاعلى ولا نتمسك بالسلطة، مضيفا الحديث عن رفضي ترك منصبي ومطالبتي بالتمديد لا صحة له.

المزيد في أخبار وتقارير الحوثيون لا يعولون على دور ولد الشيخ ويتحدثون لأول مرة عن مصير اللواء الصبيحي قال القيادي الحوثي، صالح الصماد، بأنه لا يعول على دور ولد الشيخ الذي أصبح خارج اهتمام جماعته، حد وصفه. وأضاف، بأنه لا جدوى من المشاورات السياسية واستئناف المبعوث نشطاء جنوبيون يفشلون اجتماعاً لمؤيدي صالح والحوثي في بريطانيا أفشل مجموعة من الناشطين الجنوبيين اجتماعا سعى اليه مؤيدين لصالح وحوثيين باسم منظمة وقف الحرب البريطانية فرع برمنجهام التي لها تاريخ في معارضة الحكومة البريطانية اصابة قائد جهاز نزع الالغام بجبهة ذوباب قالت مصادر في الجيش الوطني ان قائد جهاز نزع الالغام بعدن العميد قائد حلبوب اليافعي اصيب في هجوم صاروخي لميليشا الحوثي بمنطقة ذوباب يوم الاحد . واصاب صاروخ حراري