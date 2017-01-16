الحوثيون لا يعولون على دور ولد الشيخ ويتحدثون لأول مرة عن مصير اللواء الصبيحي
عدن الغد/ صنعاء/ خاص:
قال القيادي الحوثي، صالح الصماد، بأنه لا يعول على دور ولد الشيخ الذي أصبح خارج اهتمام جماعته، حد وصفه.
وأضاف، بأنه لا جدوى من المشاورات السياسية واستئناف المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لجهوده، معتبراً أن تحرك المبعوث الأممي يأتي في سياق تخفيف الضغط الأخلاقي، وللحيلولة دون الوصول إلى حل سياسي في اليمن، حد كلامه.
وعن مصير وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، قال الصماد إنه لم تصله أي معلومات عن تعرض حياتهما للخطر، رغم الغارات الجوية التي استهدفت السجون ومقري الأمن السياسي والقومي وأقسام الأمن في مختلف المحافظات اليمنية.
وعن خلافات جماعته مع حزب المؤتمر جناح المخلوع صالح، قال الصماد: نحن حريصون على استلام المؤتمر الشعبي العام في اليمن للمجلس السياسي الاعلى ولا نتمسك بالسلطة، مضيفا الحديث عن رفضي ترك منصبي ومطالبتي بالتمديد لا صحة له.
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