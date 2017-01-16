أفشل مجموعة من الناشطين الجنوبيين اجتماعا سعى اليه مؤيدين لصالح وحوثيين باسم منظمة وقف الحرب البريطانية فرع برمنجهام التي لها تاريخ في معارضة الحكومة البريطانية في حروبها من الحرب على افغانستان والعراق. كم انها تعترض على صفقات السلاح التي تعقدها الحكومة مع دول تستخدمها في حروبها مثل اسرائيل.

وترأس الاجتماع كيم شريف رئيسة منظمة حقوق الانسان اليمنية التابعة لصالح والحوثي وقد حاولت طرح روية احادية الجانب ولم تذكر جرائم صالح و الحوثي في الجنوب و لا في الشمال. ولكنها لم تتمكن من سرد الاكاذيب وقام الناشطين بفصح جرائمهم للرأي العام.

علما ان نائب البرلمان البريطاني جوجر جادسيف كان مقرر ان يحضر ولكنه لم يحضر ولم يقدم اي اعتذار رسمي, علما بانه النائب الذي عرف له مواقف مساندة للقضية الجنوبية حين قام في السابق بمساندة تحرك الجالية في وضع ضغوط على الحكومة البريطانية لطرح جرائم صالح وامنه المركزي و محاسبة القناص قاتل اطفال المنصورة الثلاثة, والتحرك للضغط على هادي للإفراج عن المعتقلين السياسيين الجنوبيين.

وكان منظمو الاجتماع قد استدعوا الشرطة, و لكنهم لم يستطيعوا تكميم افواه الجالية. كما حضر الاجتماع عدد من الجالية اليمنية التي لم تتحرك بموقف واضح ضد المحدثة التي ما كان منها غير ترك الاجتماع والانسحاب مع مجموعتهم من الحاضرين وترك المجال للجنوبين لطرح القضية على الحاضرين من الانجليز والذي اظهروا تعاطفهم مع القضية و تحصلوا على رؤيا متوازنة عن الوضع في اليمن عكس ما كان مخططاً له.

حضر الاجتماع ما يقارب المئة والعشرين شخص وكانت للمعارضة الغالبية, ولكن بعض الحاضرين من الجهات المحايدة و من الانجليز لم يشعروا بالرضا عن الاضطرابات والمقاطعات المتواصلة للمتحدثة, وعدم تمكنهم من فهم الوضع في اليمن, رغم ذلك انتهى الاجتماع بشكل ايجابيي لم يتم القبض على احد بحمد الله, في يوم اجازة الاحد الشديد الامطار.

*من ميرفت سليمان

المزيد في أخبار وتقارير الحوثيون لا يعولون على دور ولد الشيخ ويتحدثون لأول مرة عن مصير اللواء الصبيحي قال القيادي الحوثي، صالح الصماد، بأنه لا يعول على دور ولد الشيخ الذي أصبح خارج اهتمام جماعته، حد وصفه. وأضاف، بأنه لا جدوى من المشاورات السياسية واستئناف المبعوث نشطاء جنوبيون يفشلون اجتماعاً لمؤيدي صالح والحوثي في بريطانيا أفشل مجموعة من الناشطين الجنوبيين اجتماعا سعى اليه مؤيدين لصالح وحوثيين باسم منظمة وقف الحرب البريطانية فرع برمنجهام التي لها تاريخ في معارضة الحكومة البريطانية اصابة قائد جهاز نزع الالغام بجبهة ذوباب قالت مصادر في الجيش الوطني ان قائد جهاز نزع الالغام بعدن العميد قائد حلبوب اليافعي اصيب في هجوم صاروخي لميليشا الحوثي بمنطقة ذوباب يوم الاحد . واصاب صاروخ حراري