اصابة قائد جهاز نزع الالغام بجبهة ذوباب

قالت مصادر في الجيش الوطني ان قائد جهاز نزع الالغام بعدن العميد قائد حلبوب اليافعي اصيب في هجوم صاروخي لميليشا الحوثي بمنطقة ذوباب يوم الاحد .

واصاب صاروخ حراري مركبة كان يستقلها اليافعي الذي وصل ضمن فريق لنزع الالغام بالمنطقة .

وقالت مصادر طبية انه اصيب بجراح بالغة حيث نقل إلى مستشفى الوالي لتلقي العلاج .

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