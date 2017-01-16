اصابة قائد جهاز نزع الالغام بجبهة ذوباب

إقرأ كثيرا من التساؤلات لبعض أبناء الجنوب حول لماذا لايتم استيعاب أبناء المقاومة الجنوبية في أجهزة
الى فخامة المشير الرئيس عبدربه منصور هادي حفظه الله ورعاه
المحفد تعيش في حالة التهميش والحرمان من
سيخلف ريكس تيلرسون سلفه جون كيري، وهو لا يمتلك أي معرفة حقيقية عن اليمن، إلا من النشاطات السابقة لشركة إكسون
حتى الآن واللحظة، ومع ما بذلنا من جهود؛ بل ومع ما قدمنا من استفسارات لكبار الاختصاصيين في فك طلاسم
روسيا بوتين مستمرة في سعيها لاستعادة النفوذ السوفيتي السابق بانتهاج سياسة خارجية نشطة والعمل علي إيحاد
الشخصية الوطنية المحترمة والنظيفة القيادي الحضرمي الجنوبي الأستاذ / عبدالمجيد وحدين نال درجة البكالريوس عام
مخطئ من لا يستوعب المتغيرات التي افرزتها مرحله حرب 2015 م في إطار البين الجنوبي الأمر الذي أثبت شعب الجنوب مدى
كمية العنصرية التي يحملها بعض السعوديين مخيفة إلى درجة كبيرة وخطيرة أيضاً، ليس على الأجانب وحسب بل خطيرة حتى
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هذه الأيام، تدور معارك ضارية جنوب غرب اليمن في محافظة تعز، ومعارك أخرى مماثلة شرق البلاد في محافظة شبوة. وهذه
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