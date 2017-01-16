باعوم يلتقي السفير السوري لدى لبنان ويؤكد على حق الجنوبيين في استعادة دولتهم
الاثنين 16 يناير 2017 05:13 مساءً
بيروت (عدن الغد) خاص:
بيروت (عدن الغد) خاص:
التقى رئيس الحركة الشبابية والطلابية لتحرير الجنوب فادي باعوم ، مع السفير السوري لدى الجمهورية اللبنانية علي عبدالكريم صباح يوم الاثنين في بيروت .
واستعرض باعوم حيثيات "القضية الجنوبية" ومطالب الشعب الجنوبي.
وجدد باعوم تأكيده على"الحق الجنوبي في استعادة دولته، وتقرير مصيره" معرباً عن "تضامنه مع الشعب السوري الشقيق"، مؤكداً "رفضه للإرهاب الذي يضرب سوريا، والذي يعاني منه الجنوب أيضاً".
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