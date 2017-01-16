رئيس الوزراء يستقبل عدد من وجهاء وأعيان محافظة إب

التقى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن عدد من الوجاهات الاجتماعية من أبناء محافظة إب يتقدمهم محمد محمد الجمال.



وخلال اللقاء قال رئيس الوزراء " ان إب ستضل بتاريخها الحافل ضد أعداء الوطن والوحدة فقد واجهت بكل شموخ وعزة ، الإمامة وانتصرت للثورة والجمهورية وسوف تنتصر اليوم لمشروع الدولة الاتحادية الذي اتفق علية كل اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني".



وخلال اللقاء استعرض وجهاء واعيان المحافظة المعاناة التي تعيشها اب في ضَل سيطرة الميليشيا الانقلابية على بعض مناطقها وصمود وتضحيات أبناء إب ضد المليشيات التي صادرت الحقوق والحريات.



وأكدوا أن أبناء إب سيظلون مع الشرعية والقيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية و سيضلون جبلاً صامداً في وجه الانقلاب.

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