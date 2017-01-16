بامرحول لايزال خلف القضبان
الاثنين 16 يناير 2017 04:10 مساءً
جدة ((عدن الغد)) خاص:
جدة ((عدن الغد)) خاص:
لايزال الإعلامي العدني البارز معروف بامرحول خلف قضبان السجن في احد سجون مدينة جدة السعودية رغم مرور اكثر من 3 أيام على تعهدات اطلقها وزير الإعلام اليمني وقال فيها انه سيتدخل لاطلاق سراحه .
واعتقل بامرحول وهو احد ابرز كوادر التلفزيون العدني من قبل السلطات الامنية السعودية بمدينة جدة على خلفية بلاغ تقدم به ضده مدير قناة عدن في الرياض فارس الصبيحي .
وقال مقربون من بامرحول لعدن الغد انه لايزال معتقلا داخل سجن الشرطة دون ان تحرك الحكومة الشرعية او وزارة الإعلام أي ساكن تجاه واقعة الإعتقال هذه .
وناشط نشطاء وإعلاميون وصحفيون من عدن السلطات اليمنية التدخل لاطلاق سراح بامرحول .
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