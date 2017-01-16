لايزال الإعلامي العدني البارز معروف بامرحول خلف قضبان السجن في احد سجون مدينة جدة السعودية رغم مرور اكثر من 3 أيام على تعهدات اطلقها وزير الإعلام اليمني وقال فيها انه سيتدخل لاطلاق سراحه .

واعتقل بامرحول وهو احد ابرز كوادر التلفزيون العدني من قبل السلطات الامنية السعودية بمدينة جدة على خلفية بلاغ تقدم به ضده مدير قناة عدن في الرياض فارس الصبيحي .

وقال مقربون من بامرحول لعدن الغد انه لايزال معتقلا داخل سجن الشرطة دون ان تحرك الحكومة الشرعية او وزارة الإعلام أي ساكن تجاه واقعة الإعتقال هذه .

وناشط نشطاء وإعلاميون وصحفيون من عدن السلطات اليمنية التدخل لاطلاق سراح بامرحول .

المزيد في أخبار وتقارير بامرحول لايزال خلف القضبان لايزال الإعلامي العدني البارز معروف بامرحول خلف قضبان السجن في احد سجون مدينة جدة السعودية رغم مرور اكثر من 3 أيام على تعهدات اطلقها وزير الإعلام اليمني وقال فيها قيادي حوثي يهاجم زيارة المبعوث الأممي لعدن ويصفها بأنها لن تكون لها أي دور في حل الازمة اليمنية قال عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثيين في اليمن، محمد البخيتي، إن زيارة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم لعدن، لن يكون لها أي دور في حل الأزمة اليمنية، رئيس الجمهورية يستقبل المبعوث الأممي في عدن استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد