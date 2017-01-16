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قيادي حوثي يهاجم زيارة المبعوث الأممي لعدن ويصفها بأنها لن تكون لها أي دور في حل الازمة اليمنية

الاثنين 16 يناير 2017 04:04 مساءً
عدن الغد/ متابعات:

قال عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثيين في اليمن، محمد البخيتي، إن زيارة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم لعدن، لن يكون لها أي دور في حل الأزمة اليمنية، لأن أمريكا ودول التحالف لا يريدون حلاً سلمياً، ويتخذون من الحل العسكري خياراً وحيداً، ومبادرات ولد الشيخ لن تتعدى الـ”شو” الإعلامي.

وأضاف البخيتي، في تصريح خاص لـ”سبوتنيك”، أن الرباعية الدولية تقدمت بمبادرة عبر المبعوث الأممي، وبعد أن توافقنا على طرح المبادرة للنقاش، فوجئنا بإعلانهم عن تعديلات على بنود المبادرة، والمعلوم أن من يطرح مبادرة لا يحق له تعديلها، بل التعديل يكون من حق الطرف المعروضة عليه، ما يوضح أنه لم تكن هناك جدية لإنهاء الأزمة.

وأشار البخيتي، إلى مبادرة “أنصار الله”، التي تقدموا بها والتي تعتمد على وقف الحرب وفك الحصار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن الولايات المتحدة وحلفاءها تنصلوا من الاتفاق، وأن كل المبادرات والتحركات التي يروجون لها في الإعلام للاستهلاك والدعاية، وهذا واضح فيما يبثه إعلامهم، الذي يؤكد دوماً أن الحل السلمي للأزمة لن يجد طريقه على الأرض، طالما استمر القصف لكل شيء على الأرض، حد قوله.

وأكد أن الحل العسكري ليس ممكناً، ويجب أن يدرك الطرف الآخر هذه الحقيقة، وأن تكون لغة السلام والحوار هي الأقرب من لغة الحرب، والمبادرات لن تحل الأزمة، والمبعوت الأممي “ولد الشيخ”، يتصرف كمستثمر وليس كوسيط محايد بين الأطراف، وكيف نثق فيه وقد تم تعديل مبادرته بعد أن قبلناها للنقاش.


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