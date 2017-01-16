قال مصدر محلي بمحافظة ذمار شمال اليمن أن جماعة الحوثي اختطفت قرابة "70" من أفراد جماعة الدعوة والتبليغ ونقلتهم إلى أحد السجون بالمحافظة.

وأكد المصدر أن عناصر المليشيات اختطفت 70 من جماعة الدعوة والتبليغ أثناء قدومهم من صنعاء باتجاه محافظة البيضاء لعمل برنامج دعوي يقومون به في مساجد المحافظة.

وأضاف المصدر أن المليشيات اقتادت اثنين باصات كانت تقل افراد من جماعة الدعوة والتبليغ إلى أحد السجون في محافظة ذمار دون أي أسباب تذكر ووجهت لهم تهمة الانتماء لداعش.

وتعمل جماعة الدعوة والتبليغ في أغلب المحافظات بعيداً عن أي انتماءات أو تدخل في الشأن السياسي العام أو الحرب القائمة إلا أنهم يتعرضون لمضايقات متكررة من قبل العديد من الجماعات المسلحة بالبلاد وفي مقدمتها جماعة الحوثي.

المزيد في أخبار وتقارير الصحف الورقية في عدن: صراع لأجل البقاء رغم التحديات يقف محمد سلمان وهو متقاعد من مدينة الشيخ عثمان بعدن عصر كل يوم امام مكتبة صغيرة لبيع الصحف والمجلات بمدينة الشيخ عثمان . ويجول الرجل البالغ من العمر 45 عاما بنظره على الحوثيون يختطفون 70 من جماعة الدعوة والتبليغ قال مصدر محلي بمحافظة ذمار شمال اليمن أن جماعة الحوثي اختطفت قرابة "70" من أفراد جماعة الدعوة والتبليغ ونقلتهم إلى أحد السجون بالمحافظة. وأكد المصدر أن عناصر رئاسة الوزراء: تم دفع راتب واحد لموظفي القطاع المدني من أصل أربعة رواتب متأخرة أقرت رئاسة مجلس الوزراء أمس دفع راتب واحد للعاملين في القطاع المدني من أصل أربعة رواتب متأخرة، على أن تشمل الرواتب التي تقرر صرفها العاملين في المناطق غير المحررة،