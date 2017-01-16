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أخبار وتقارير

الحوثيون يختطفون 70 من جماعة الدعوة والتبليغ

الاثنين 16 يناير 2017 02:17 مساءً
ذمار (عدن الغد) خاص:

قال مصدر محلي بمحافظة ذمار شمال اليمن أن جماعة الحوثي اختطفت قرابة "70" من أفراد جماعة الدعوة والتبليغ ونقلتهم إلى أحد السجون بالمحافظة.

وأكد المصدر أن عناصر المليشيات اختطفت 70 من جماعة الدعوة والتبليغ أثناء قدومهم من صنعاء باتجاه محافظة البيضاء لعمل برنامج دعوي يقومون به في مساجد المحافظة.

وأضاف المصدر أن المليشيات اقتادت اثنين باصات كانت تقل افراد من جماعة الدعوة والتبليغ إلى أحد السجون في محافظة ذمار دون أي أسباب تذكر ووجهت لهم تهمة الانتماء لداعش.

وتعمل جماعة الدعوة والتبليغ في أغلب المحافظات بعيداً عن أي انتماءات أو تدخل في الشأن السياسي العام أو الحرب القائمة إلا أنهم يتعرضون لمضايقات متكررة من قبل العديد من الجماعات المسلحة بالبلاد وفي مقدمتها جماعة الحوثي. 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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