أكدت مصادر خاصة ل"عدن الغد" بمدينة الحديدة أن مليشيات الحوثي تحتجز المئات من الحاويات التي تحمل بضائع وصلت عبر ميناء عدن ومنفذ الوديعة الى المدينة.

وقالت المصادر أن المليشيات طلبت من التجار رسوم جمركية أخرى غير التي دُفعت في ميناء عدن ومنفذ الوديعة حيث تمارس قيادات حوثية ابتزاز منظم للتجار باسم الجمارك.

ويشكو التجار بالحديدة من ابتزاز الحوثيين وتعريضهم لخسائر كبيرة واتلاف بضائعهم جراء عملية الاحتجاز والابتزاز حيث أن هناك حاويات تحمل دجاج ومواد غذائية يتم احتجازها لأسابيع مما يعرضها للتلف، كما أن عدد من الحاويات المحتجزة في الحديدة التي دخلت عبر منفذ الوديعة تم احتجازها في بعض مداخل العاصمة صنعاء لذات الغرض وأفرج عنها مسبقاً مقابل مبالغ مالية حيث صارت القيادات الحوثية تفرض مبالغ طائلة باسم رسوم جمارك في كل محافظة تصل اليها الحاويات.

المزيد في أخبار وتقارير مستشفيات عدن مهددة بالتوقف بسبب نفاذ الوقود قالت عدد من المستشفيات العاملة في محافظة عدن انها مهدد بالتوقف بسبب نفاذ مخزونها من الوقود وهو ما ينذر بكارثة كبرى. وتلقت "عدن الغد" اتصالات هاتفية من عدد من مليشيات الحوثي تحتجز مئات الحاويات في الحديدة وتفرض مبالغ طائلة باسم الجمارك أكدت مصادر خاصة ل"عدن الغد" بمدينة الحديدة أن مليشيات الحوثي تحتجز المئات من الحاويات التي تحمل بضائع وصلت عبر ميناء عدن ومنفذ الوديعة الى المدينة. وقالت المصادر أن مصدر: ولد الشيخ قد يصل عدن اليوم الإثنين قالت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية ل"عدن الغد" أن المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ من المتوقع له ان يصل عدن اليوم الإثنين. واكدت المصادر ل"عدن الغد" ان