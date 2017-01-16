مليشيات الحوثي تحتجز مئات الحاويات في الحديدة وتفرض مبالغ طائلة باسم الجمارك
تكدس القاطرات بمدخل مدينة الحديدة بسبب احتجاز الحوثيين
الاثنين 16 يناير 2017 12:21 مساءً
الحديدة (عدن الغد) خاص:
الحديدة (عدن الغد) خاص:
أكدت مصادر خاصة ل"عدن الغد" بمدينة الحديدة أن مليشيات الحوثي تحتجز المئات من الحاويات التي تحمل بضائع وصلت عبر ميناء عدن ومنفذ الوديعة الى المدينة.
وقالت المصادر أن المليشيات طلبت من التجار رسوم جمركية أخرى غير التي دُفعت في ميناء عدن ومنفذ الوديعة حيث تمارس قيادات حوثية ابتزاز منظم للتجار باسم الجمارك.
ويشكو التجار بالحديدة من ابتزاز الحوثيين وتعريضهم لخسائر كبيرة واتلاف بضائعهم جراء عملية الاحتجاز والابتزاز حيث أن هناك حاويات تحمل دجاج ومواد غذائية يتم احتجازها لأسابيع مما يعرضها للتلف، كما أن عدد من الحاويات المحتجزة في الحديدة التي دخلت عبر منفذ الوديعة تم احتجازها في بعض مداخل العاصمة صنعاء لذات الغرض وأفرج عنها مسبقاً مقابل مبالغ مالية حيث صارت القيادات الحوثية تفرض مبالغ طائلة باسم رسوم جمارك في كل محافظة تصل اليها الحاويات.
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