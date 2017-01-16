قالت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية ل"عدن الغد" أن المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ من المتوقع له ان يصل عدن اليوم الإثنين.

واكدت المصادر ل"عدن الغد" ان ولد الشيخ سيصل للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي لمناقشة تفصيلات المبادرة السياسية التي يحملها.

وكان ولد الشيخ قد أعلن عن زيارة سيقوم بها الى كلاً من عدن وصنعاء خلال الاسبوع الحالي فيإطار المساعي التي يبذلها لإحلال السلام باليمن.

المزيد في أخبار وتقارير مستشفيات عدن مهددة بالتوقف بسبب نفاذ الوقود قالت عدد من المستشفيات العاملة في محافظة عدن انها مهدد بالتوقف بسبب نفاذ مخزونها من الوقود وهو ما ينذر بكارثة كبرى. وتلقت "عدن الغد" اتصالات هاتفية من عدد من مليشيات الحوثي تحتجز مئات الحاويات في الحديدة وتفرض مبالغ طائلة باسم الجمارك أكدت مصادر خاصة ل"عدن الغد" بمدينة الحديدة أن مليشيات الحوثي تحتجز المئات من الحاويات التي تحمل بضائع وصلت عبر ميناء عدن ومنفذ الوديعة الى المدينة. وقالت المصادر أن مصدر: ولد الشيخ قد يصل عدن اليوم الإثنين قالت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية ل"عدن الغد" أن المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ من المتوقع له ان يصل عدن اليوم الإثنين. واكدت المصادر ل"عدن الغد" ان

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