مصدر: ولد الشيخ قد يصل عدن اليوم الإثنين
المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ
الاثنين 16 يناير 2017 11:46 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قالت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية ل"عدن الغد" أن المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ من المتوقع له ان يصل عدن اليوم الإثنين.
واكدت المصادر ل"عدن الغد" ان ولد الشيخ سيصل للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي لمناقشة تفصيلات المبادرة السياسية التي يحملها.
وكان ولد الشيخ قد أعلن عن زيارة سيقوم بها الى كلاً من عدن وصنعاء خلال الاسبوع الحالي فيإطار المساعي التي يبذلها لإحلال السلام باليمن.
تعليقات القراء
240483
[1] احذرو
الاثنين 16 يناير 2017
ابو سليمان | الجنوب
احذروا من عمليات انتحارية تتبع ولد الشيخ مباشرة وهي مجربة بعد كل زيارة له
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