الحكومة الشرعية تدعو شركات الطيران لتسيير رحلاتها المنتظمة من وإلى اليمن
الاثنين 16 يناير 2017 11:04 صباحاً
عدن الغد/ عدن/ خاص:
عدن الغد/ عدن/ خاص:
قال وزير النقل مراد الحالمي أن المحافظات المحررة من سيطرة مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية فيها مطارات مؤمنة تنعم باستقرار كامل ولا يوجد أي خطورة في عودة حركة الملاحة الجوية إليها.
وطالب في تصريحات صحفية شركات الطيران تسيير رحلاتها المنتظمة من وإلى اليمن بشكل طبيعي، مؤكدا أنه ليس هناك أي خطورة في إعادة الحركة الملاحية الجوية كما كانت في السابق.
وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع شركات الطيران من أجل بث الطمأنينة بأن الأوضاع طبيعية في الأماكن التي تديرها الحكومة الشرعية عبر مطارات عدن وسيئون والمكلا وسقطرى، وأن هذه المطارات تشهد حركة طيران طبيعية والأوضاع الأمنية بها مستقرة، وليس كما يصورها البعض.
وأضاف إن الاستعدادات متواصلة لإعادة افتتاح مطار عدن الدولي بشكل متكامل عقب الانتهاء من أعمال تأهيله وترميمه من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها