قال وزير النقل مراد الحالمي أن المحافظات المحررة من سيطرة مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية فيها مطارات مؤمنة تنعم باستقرار كامل ولا يوجد أي خطورة في عودة حركة الملاحة الجوية إليها.

وطالب في تصريحات صحفية شركات الطيران تسيير رحلاتها المنتظمة من وإلى اليمن بشكل طبيعي، مؤكدا أنه ليس هناك أي خطورة في إعادة الحركة الملاحية الجوية كما كانت في السابق.

وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع شركات الطيران من أجل بث الطمأنينة بأن الأوضاع طبيعية في الأماكن التي تديرها الحكومة الشرعية عبر مطارات عدن وسيئون والمكلا وسقطرى، وأن هذه المطارات تشهد حركة طيران طبيعية والأوضاع الأمنية بها مستقرة، وليس كما يصورها البعض.

وأضاف إن الاستعدادات متواصلة لإعادة افتتاح مطار عدن الدولي بشكل متكامل عقب الانتهاء من أعمال تأهيله وترميمه من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

المزيد في أخبار وتقارير الصماد: نقاتل إسرائيل بالسواحل الغربية لليمن قال رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي التابع للحوثيين وانصار الرئيس المخلوع " صالح الصماد " أن قواته لا يقاتلون في السواحل الغربية التحالف العربي أو الحكومة الشرعية الحوثيون يبدؤون بإجراءات حجز أموال وأرصدة الرئيس هادي ومسؤولين آخرين في سلطته (أسماء) بدأت جماعة الحوثيين وعبر المحكمة الجزائية التي يديرونها في صنعاء، اتخاذ إجراءات قضائية تضمن تجميد وحجز أموال وأرصدة الرئيس عبدربه منصور هادي وعدد من مستشاريه الحكومة الشرعية تدعو شركات الطيران لتسيير رحلاتها المنتظمة من وإلى اليمن قال وزير النقل مراد الحالمي أن المحافظات المحررة من سيطرة مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية فيها مطارات مؤمنة تنعم باستقرار كامل ولا يوجد أي خطورة في عودة حركة