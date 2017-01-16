اللواء خصروف: لن تذهب الحكومة لأي مفاوضات ما لم يلتزم الانقلابيين بمرجعيات أي حوار وطني
عدن الغد/ الحياة اللندنية:
شدد مسؤول يمني على رفض الحكومة الشرعية المشاركة في أي مفاوضات جديدة من دون ضمانات دولية.
وقال مدير دائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمني، اللواء محسن خصروف، لصحيفة الحياة اللندنية "لن تذهب الحكومة الشرعية لأي مفاوضات ما لم يقدم المجتمع الدولي ضمانات حقيقية بأن يلتزم الانقلابيون مرجعيات أي حوار وطني، ومن دون الالتزام الصريح والواضح لتلك المرجعيات لن تكون هناك أي مفاوضات سلمية".
وأشار، في العدد الصادر اليوم -الاثنين- إلى تأثير تقدم قوات الجيش على مختلف الجبهات في اللقاء المنتظر بين مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ والرئيس عبدربه منصور هادي في العاصمة المؤقتة عدن، في وقت أوضح مصدر حكومي للصحيفة أن الحكومة الشرعية في عدن تنتظر زيارة المبعوث الأممي خلال اليومين المقبلين.
وقال إن التقدم العسكري يؤثر إيجاباً لمصلحة المنتصر في الميدان، وبالعكس للمهزوم، وبقدر ما يحقق أي طرف انتصارات ميدانية يكسب أوراقاً رابحة في حال وجود مفاوضات سياسية.
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