اللواء خصروف: لن تذهب الحكومة لأي مفاوضات ما لم يلتزم الانقلابيين بمرجعيات أي حوار وطني

شدد مسؤول يمني على رفض الحكومة الشرعية المشاركة في أي مفاوضات جديدة من دون ضمانات دولية.

وقال مدير دائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمني، اللواء محسن خصروف، لصحيفة الحياة اللندنية "لن تذهب الحكومة الشرعية لأي مفاوضات ما لم يقدم المجتمع الدولي ضمانات حقيقية بأن يلتزم الانقلابيون مرجعيات أي حوار وطني، ومن دون الالتزام الصريح والواضح لتلك المرجعيات لن تكون هناك أي مفاوضات سلمية".

وأشار، في العدد الصادر اليوم -الاثنين- إلى تأثير تقدم قوات الجيش على مختلف الجبهات في اللقاء المنتظر بين مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ والرئيس عبدربه منصور هادي في العاصمة المؤقتة عدن، في وقت أوضح مصدر حكومي للصحيفة أن الحكومة الشرعية في عدن تنتظر زيارة المبعوث الأممي خلال اليومين المقبلين.

وقال إن التقدم العسكري يؤثر إيجاباً لمصلحة المنتصر في الميدان، وبالعكس للمهزوم، وبقدر ما يحقق أي طرف انتصارات ميدانية يكسب أوراقاً رابحة في حال وجود مفاوضات سياسية.

المزيد في أخبار وتقارير الصماد: نقاتل إسرائيل بالسواحل الغربية لليمن قال رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي التابع للحوثيين وانصار الرئيس المخلوع " صالح الصماد " أن قواته لا يقاتلون في السواحل الغربية التحالف العربي أو الحكومة الشرعية الحوثيون يبدؤون بإجراءات حجز أموال وأرصدة الرئيس هادي ومسؤولين آخرين في سلطته (أسماء) بدأت جماعة الحوثيين وعبر المحكمة الجزائية التي يديرونها في صنعاء، اتخاذ إجراءات قضائية تضمن تجميد وحجز أموال وأرصدة الرئيس عبدربه منصور هادي وعدد من مستشاريه الحكومة الشرعية تدعو شركات الطيران لتسيير رحلاتها المنتظمة من وإلى اليمن قال وزير النقل مراد الحالمي أن المحافظات المحررة من سيطرة مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية فيها مطارات مؤمنة تنعم باستقرار كامل ولا يوجد أي خطورة في عودة حركة