بغطاء جوي من التحالف.. قوات الشرعية تتقدم باتجاه ميناء المخاء
الاثنين 16 يناير 2017 10:55 صباحاً
باب المندب (عدن الغد) خاص:
باب المندب (عدن الغد) خاص:
قالت مصادر عسكرية ل"عدن الغد" أن وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية المشاركة بعملية الرمح الذهبي لتحرير الساحل الغربي قد حققت تقدماً كبيراً نحو مدينة المخاء الساحلية غربي تعز.
وأكدت المصادر أن الوحدات العسكرية وتحت غطاء جوي من طائرات التحالف العربي أحكمت سيطرتها بشكل كامل على منطقة الجديد في الطريق الى المخاء .
وشنت طائرات التحالف، عشرات الغارات على مواقع وتجمعات المتمردين في مناطق المخاء والوازعية، إضافة إلى غارات مكثفة على شمال منطقة العمري في ذباب، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف الميليشيات.
كما شنت 10 غارات استهدفت قوات الدفاع الساحلي للميليشيات في منطقة الجبانة في محافظة الحديدة، وأربع غارات استهدفت تجمعاً للحوثيين في الكلية البحرية في منطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة.
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