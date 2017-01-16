صورة وتعليق : محافظ سقطرى يرسم طريق علاقة المسئول بالمواطن
محافظ سقطرى في جلسة ودية مع مواطن
الاثنين 16 يناير 2017 10:37 صباحاً
سقطرى (عدن الغد) فضل حبيشي
سقطرى (عدن الغد) فضل حبيشي
هموم المواطن كثيرة ، لكنه يسعد حينما يلتقي مسئولاً يستمع إليه وهو يفضفض ما في جعبته ليس في مكتب فاخر وإنما في لقاء متواضع على الأرض وفي الهواء الطلق كمثل هذه الجلسة التي تجمع هذا المواطن من بادية محافظة أرخبيل سقطرى بالمسئول الأول في المحافظة اللواء سالم عبدالله عيسى .
المواطنون في سقطرى يؤكدون أن هذا الرجل يعتبر هموم المواطن وحقوقه أكثر أهمية من حقه الشخصي وهمومه .. وهذه قاعدة ثابتة أكدتها الأيام لأنه نذر نفسه في خدمة مواطنيه فعلياً .. والصورة التقطت له في إحدى زياراته التفقدية لمنطقة نائية قليلة السكان في البادية وتظهر بجلاء أنه رسام يجيد رسم طريق العلاقة بين المسئول والمواطن .
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