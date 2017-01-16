صورة وتعليق : محافظ سقطرى يرسم طريق علاقة المسئول بالمواطن

هموم المواطن كثيرة ، لكنه يسعد حينما يلتقي مسئولاً يستمع إليه وهو يفضفض ما في جعبته ليس في مكتب فاخر وإنما في لقاء متواضع على الأرض وفي الهواء الطلق كمثل هذه الجلسة التي تجمع هذا المواطن من بادية محافظة أرخبيل سقطرى بالمسئول الأول في المحافظة اللواء سالم عبدالله عيسى .

المواطنون في سقطرى يؤكدون أن هذا الرجل يعتبر هموم المواطن وحقوقه أكثر أهمية من حقه الشخصي وهمومه .. وهذه قاعدة ثابتة أكدتها الأيام لأنه نذر نفسه في خدمة مواطنيه فعلياً .. والصورة التقطت له في إحدى زياراته التفقدية لمنطقة نائية قليلة السكان في البادية وتظهر بجلاء أنه رسام يجيد رسم طريق العلاقة بين المسئول والمواطن .

المزيد في أخبار وتقارير الصماد: نقاتل إسرائيل بالسواحل الغربية لليمن قال رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي التابع للحوثيين وانصار الرئيس المخلوع " صالح الصماد " أن قواته لا يقاتلون في السواحل الغربية التحالف العربي أو الحكومة الشرعية الحوثيون يبدؤون بإجراءات حجز أموال وأرصدة الرئيس هادي ومسؤولين آخرين في سلطته (أسماء) بدأت جماعة الحوثيين وعبر المحكمة الجزائية التي يديرونها في صنعاء، اتخاذ إجراءات قضائية تضمن تجميد وحجز أموال وأرصدة الرئيس عبدربه منصور هادي وعدد من مستشاريه الحكومة الشرعية تدعو شركات الطيران لتسيير رحلاتها المنتظمة من وإلى اليمن قال وزير النقل مراد الحالمي أن المحافظات المحررة من سيطرة مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية فيها مطارات مؤمنة تنعم باستقرار كامل ولا يوجد أي خطورة في عودة حركة