MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 16 يناير 2017 10:09 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير عددا من الشخصيات تقوم بواجب الزيارة لأبو همام اليافعي
أخبار وتقارير

عددا من الشخصيات تقوم بواجب الزيارة لأبو همام اليافعي

من الزيارة لابوهمام اليافعي
الاثنين 16 يناير 2017 09:01 صباحاً
عدن (عدن الغد)خاص:

قام بعد عصر يوم الاحد كلا من الاخ الشيخ ناصر زيد راجح اليوسفي مستشار محافظة لحج والنقيب حسين قماطه مدير امن مديرية رصد محافظة ابين والقائد  وليد الرشيدي ونايف فاضل اليافعي بزيارة الى مستشفى الوالي بالعاصمة عدن  تم  خلالها الاطمئنان على صحة القائد  عبدالناصر بعوة ابو همام اليافعي قائد المقاومة الجنوبية الذي يرقد حاليا بمستشفى الوالي بعدن اثر تعرضه لوعكه صحية.

 

 وخلال الزيارة تمنى له الزائرون الشفاء العاجل  كما عبر القائد  ابو همام عن سروره البالغ  لزيارتهم شاكرا لهم  ولكل من قام بزيارته والسؤال عليه والتواصل معه سواء بالهاتف اومن خلال شبكة التواصل الاجتماعي.

* من -نائف زين ناصر 


المزيد في أخبار وتقارير
جمعية المتقاعدين العسكريين بعدن تنعي الشهيد العميد عمر سعيد الصبيحي
اصدرت جمعية المتقاعدين العسكريين بعدن بيان نعي باستشهاد العميدعمر سعيد الصبيحي وتلقت عدن الغد نسخة منه جاء فيه :   ببالغ لأسأ والحزن تلقت جمعية المتقاعدين
عددا من الشخصيات تقوم بواجب الزيارة لأبو همام اليافعي
قام بعد عصر يوم الاحد كلا من الاخ الشيخ ناصر زيد راجح اليوسفي مستشار محافظة لحج والنقيب حسين قماطه مدير امن مديرية رصد محافظة ابين والقائد  وليد الرشيدي ونايف
عرض الصحف البريطانية :الديلي تلغراف: أطفال لاجئون قد يواجهون الموت تجمدا
نحسر اهتمام الصحف البريطانية الصادرة الاثنين بالشأن العربي والشرق أوسطي، ومن بين القضايا التي تناولتها الصحف عدول بريطانيا عن تأييد حل الدولتين والتطورات في




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
الصماد: بعض المحافظين الذين عينهم هادي يتواصلون (معنا)
اعادة تشغيل كهرباء المصافي ومديرها العام يعود إلى عدن
قال ان الجيش الذي اسسه صالح كان افضل حالا مما يتم تشكيله اليوم في اليمن.. سياسي مؤيد للشرعية : ﻿الجيوش الفئوية في اليمن مشروع لدولة فاشلة
شطارة : ازمة الوقود في عدن ستتوسع وهؤلاء هم المتسببون
بن حبتور: حققنا إيرادات تفوق 400 مليار
مقالات الرأي
سيخلف ريكس تيلرسون سلفه جون كيري، وهو لا يمتلك أي معرفة حقيقية عن اليمن، إلا من النشاطات السابقة لشركة إكسون
  حتى الآن واللحظة، ومع ما بذلنا من جهود؛ بل ومع ما قدمنا من استفسارات لكبار الاختصاصيين في فك طلاسم
روسيا بوتين مستمرة في سعيها لاستعادة النفوذ السوفيتي السابق بانتهاج سياسة خارجية نشطة والعمل علي إيحاد
الشخصية الوطنية المحترمة والنظيفة القيادي الحضرمي الجنوبي الأستاذ / عبدالمجيد وحدين نال درجة البكالريوس عام
مخطئ من لا يستوعب المتغيرات التي افرزتها مرحله حرب 2015 م في إطار البين الجنوبي الأمر الذي أثبت شعب الجنوب مدى
كمية العنصرية التي يحملها بعض السعوديين مخيفة إلى درجة كبيرة وخطيرة أيضاً، ليس على الأجانب وحسب بل خطيرة حتى
-في مسجدين متجاورين بمدينة كريتر عدن سمعت خطيبا في المسجد الأول يقول: (سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي
هذه الأيام، تدور معارك ضارية جنوب غرب اليمن في محافظة تعز، ومعارك أخرى مماثلة شرق البلاد في محافظة شبوة. وهذه
 في عدد غير قليل من عواصم ومديريات محافظاتنا الجنوبية , هناك مبان لمؤسسات خدمية , ومكاتب وزارات حكومية ,
كم سعدنا ان جمعية ردفان الخيرية الاجتماعية احتضنت فعالية التصالح والتسامح يوم 13/يناير/2006 (اي قبل 11عاماً) نسأل
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
بن عثمان .. الف مبروك
شكر وتقدير
وفيات
صبرا ال الاحمر
المخرج المسرحي عوض سالم باعطب في ذمة الله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017