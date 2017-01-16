عددا من الشخصيات تقوم بواجب الزيارة لأبو همام اليافعي

قام بعد عصر يوم الاحد كلا من الاخ الشيخ ناصر زيد راجح اليوسفي مستشار محافظة لحج والنقيب حسين قماطه مدير امن مديرية رصد محافظة ابين والقائد وليد الرشيدي ونايف فاضل اليافعي بزيارة الى مستشفى الوالي بالعاصمة عدن تم خلالها الاطمئنان على صحة القائد عبدالناصر بعوة ابو همام اليافعي قائد المقاومة الجنوبية الذي يرقد حاليا بمستشفى الوالي بعدن اثر تعرضه لوعكه صحية.

وخلال الزيارة تمنى له الزائرون الشفاء العاجل كما عبر القائد ابو همام عن سروره البالغ لزيارتهم شاكرا لهم ولكل من قام بزيارته والسؤال عليه والتواصل معه سواء بالهاتف اومن خلال شبكة التواصل الاجتماعي.

* من -نائف زين ناصر

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