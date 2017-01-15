مسلحون من القاعدة يهاجمون نقطة امنية بلودر وسقوط شهيد و2 جرحى

كمية العنصرية التي يحملها بعض السعوديين مخيفة إلى درجة كبيرة وخطيرة أيضاً، ليس على الأجانب وحسب بل خطيرة حتى
-في مسجدين متجاورين بمدينة كريتر عدن سمعت خطيبا في المسجد الأول يقول: (سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي
هذه الأيام، تدور معارك ضارية جنوب غرب اليمن في محافظة تعز، ومعارك أخرى مماثلة شرق البلاد في محافظة شبوة. وهذه
في عدد غير قليل من عواصم ومديريات محافظاتنا الجنوبية , هناك مبان لمؤسسات خدمية , ومكاتب وزارات حكومية ,
كم سعدنا ان جمعية ردفان الخيرية الاجتماعية احتضنت فعالية التصالح والتسامح يوم 13/يناير/2006 (اي قبل 11عاماً) نسأل
سؤال يتطلب ردك ..
لماذا كل هذه الكتابات والنصائح للأخ الرئيس .
كم هي تلك النصائح التي ترفع للرئيس ومؤسسة
أقر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد باستحالة التنفيذ الكامل
إن الدعوات الاخيرة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر و نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حسين عرب لإخراج
مع إيماني المطلق اننا في الجنوب لن نعيش وضع أسوأ من الوضع السابق وتحديدا منذ ان احتل نظام صنعاء الجنوب في يوم
الان ندرك تماما ان توقف عجلة المعيشة اليمنية ينتج هذه الحاجة الماسة للمال عند الناس ..وهذا التوقف أو التوقيف
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