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السفير اليمن بمصر يلتقي طلاب جهات الابتعاث المختلفة والطلاب يقررون رفع الاعتصام

الأحد 15 يناير 2017 09:30 مساءً
القاهرة (عدن الغد) خاص:

التقى سعادة السفير الدكتور محمد علي مارم بطلاب الابتعاث  من الجامعات والجهات الاخرى وناقش معهم القضايا والمشاكل التي يعانون منها وسبل حلها.

وأكد في مستهل اللقاء على ان موفدي وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية قد تم  حل مشكلة مستحقاتهم المالية ويتم الان صرفها اولا باول ومنذ اوائل الاسبوع الحالي.

 وقد قدم الطلاب التعازي لسعادة السفير على استشهاد بعض من اقاربة في جبهات الشرف..، كما طرحوا مبررات اعتصامهم بسبب حالتهم المادية وعدم استلام مستحقاتهم المالية.

وقد اوضح سعادة السفير مارم  ان هناك العديد من الرسائل والمذكرات التي تم رفعها لدولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة والدكتوراحمد عبيد الفضلي وزير المالية  منذ 18نوفمبر 2016م وحتى الان، حول المنح المالية والرسوم الدراسية للطلاب اليمنيين عموما من التعليم العالي والجامعات والجهات الاخرى.  

ووعد السفير  مارم باستمرار التواصل والمتابعة مع القيادة السياسية والتنفيذية لطرح كل المشكلات واقتراح الحلول.

 وطالب الجميع بعدم نسيان من اوصلنا لهذا الحال ومن استحوذ على البنك المركزي وعبث بالاحتياط النقدي ووجهه نحو المجهود الحربي..، موكدا بان على الطلاب ان يضعوا في اعتبارهم حالة الوطن وظروفة الصعبة, وان كانت الاوضاع في تحسن, لكن الحالة الانقلابية لم تنته بعد, و اليمن مازال في حالة حرب . 

وطالب السفير من الملحقية الثقافية بتحرير مذكرات بالتعهد بدفع الرسوم للجامعات لمن هم ضمن فترة الابتعاث وكذلك موفدي الصحة وكل من انطبقت عليه الشروط القانونية.

وشرح السفير ماتم الاتفاق عليه مع طيران اليمنية بشان تذاكر السفر للخريجين واسرهم.

كما أشار بان الهدف من تشكيل لجنة صرف المستحقات للجميع للتعليم العالي وللجامعات والجهات الاخرى هو الحصول على قاعدة بيانات حديثة للطلاب وبموجب صرف الربع الرابع لهم سيتم صرف الربع الاول من العام 2017م.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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