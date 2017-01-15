قال رئيس مابات يعرف بالمجلس السياسي في صنعاء صالح الصماد ان عددا من المحافظين الذين عينهم الرئيس عبدربه منصور هادي باتوا يتواصلون مع جماعته في صنعاء .

وكان الصماد يتحدث لقناة الميادين العربية مساء يوم الاحد .

وفي اللقاء زعم الصماد ان الكثير من المسئولين التابعين لادارة هادي يتواصلون معهم وطلبوا العفو عنهم وباتوا يسعون جديا للعودة إلى صنعاء .

ومن شأن هذا الحديث ان يثير جدلا حول هوية هذه الاسماء وانتماءاتها .

ولم يسمي الصماد أي مسئول باسمه .

المزيد في أخبار وتقارير السفير اليمن بمصر يلتقي طلاب جهات الابتعاث المختلفة والطلاب يقررون رفع الاعتصام التقى سعادة السفير الدكتور محمد علي مارم بطلاب الابتعاث من الجامعات والجهات الاخرى وناقش معهم القضايا والمشاكل التي يعانون منها وسبل حلها. وأكد في مستهل اللقاء السفير مارم يستقبل السفير الاسترالي بمكتبه بالقاهرة استقبل سعادة السفير الدكتور محمد علي مارم سفير بلادنا بمصر في مكتبة بالقاهرة سعادة السفير نيل هوكنز سفير استراليا لدى جمهورية مصر العربية . ورحب السفير مارم الصماد: بعض المحافظين الذين عينهم هادي يتواصلون (معنا) قال رئيس مابات يعرف بالمجلس السياسي في صنعاء صالح الصماد ان عددا من المحافظين الذين عينهم الرئيس عبدربه منصور هادي باتوا يتواصلون مع جماعته في صنعاء . وكان الصماد