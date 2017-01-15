الصماد: بعض المحافظين الذين عينهم هادي يتواصلون (معنا)
الأحد 15 يناير 2017 09:28 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
قال رئيس مابات يعرف بالمجلس السياسي في صنعاء صالح الصماد ان عددا من المحافظين الذين عينهم الرئيس عبدربه منصور هادي باتوا يتواصلون مع جماعته في صنعاء .
وكان الصماد يتحدث لقناة الميادين العربية مساء يوم الاحد .
وفي اللقاء زعم الصماد ان الكثير من المسئولين التابعين لادارة هادي يتواصلون معهم وطلبوا العفو عنهم وباتوا يسعون جديا للعودة إلى صنعاء .
ومن شأن هذا الحديث ان يثير جدلا حول هوية هذه الاسماء وانتماءاتها .
ولم يسمي الصماد أي مسئول باسمه .
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