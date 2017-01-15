قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية تأسر عشرات من عناصر الحوثي بينهم 10 أطفال ومصور حربي

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية من اسر العشرات من عناصر مليشيات الحوثي وصالح بينهم 10 أطفال وذلك منذُ بدء معارك تحرير الساحل الغربي .

وقال " أبو زرعة المحرمي " وهو احد القيادات المشرفة على العمليات العسكرية في باب المندب ان قوات الجيش والمقاومة تمكنوا خلال معارك ذوباب ومعسكر العمري من اسر العشرات من عناصر المليشيات بينهم قيادات، بالإضافة الى 10 أطفال بينهم مصور حربي .

وأضاف ان الأطفال كلهم من منطقة رازح محافظة صعدة، تم التغرير بهم للقتال في صفوف المليشيات، ضمن سياستها تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك .

وأشار الى ان قوات الجيش والمقاومة تولي اسرى الحوثيين من الأطفال عناية خاصة، خصوصاً ان اكثرهم قال ان المليشيات اجبرتهم على القتال في صفوفهم اما مستغلة فقرهم وحاجتهم للمال، او تحت التهديد والوعيد والتحريض المذهبي والمناطقي .

وقال ان اسر العدد الكبير من الأطفال في جبهة واحدة اثبات جديد لتورط الحوثيين في تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك ولا سيما الجبهات الأكثر اشتعلاً كجبهة باب المندب، وجعلهم وقود للحرب .

يشار الى ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية وبدعم من قبل قوات التحالف العربي تخوض معارك عنيفة منذ أيام وتمكنت من تطهير منطقة ذوباب والسيطرة على معسكر العمري والتقدم باتجاه ميناء المخا الاستراتيجي.

المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني

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