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وزير الدولة يصدر قرار بتكليف إدارة جديدة لمكتب شؤون جرحى المقاومة بالهند

الأحد 15 يناير 2017 08:09 مساءً
الهند (عدن الغد) خاص:

اصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ هاني بن بريك والمكلف من قبل الرئيس هادي بمتابعة ملف جرحى المقاومة قراراً بتكليف إدارة جديدة لمكتب شؤون جرحى المقاومة بالهند.

وكلف الوزير هاني بن بريك الاخ صبري السباعي بإدارة مكتب شؤون الجرحى في الهند، كما كلف محمد الجمهوري نائباً لمدير مكتب شؤون الجرحى.

ويعد السباعي والجمهوري من قادات المقاومة الجنوبية بعدن أبان الحرب الغاشمة التي شنتها المليشيات على المدينة في العام 2015، وهما كذلك من جرحى المقاومة.


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