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سيل من العمليات الجراحية لجرحى المقاومة الجنوبية في الهند بمدينة "بونا" والعاصمة "دلهي" (أسماء صور)

الأحد 15 يناير 2017 07:51 مساءً
الهند (عدن الغد) خاص:

يستمر إجراء سيل من العمليات الجراحية شبه اليومية لجرحى المقاومة الجنوبية في مدينة "بونا" بولاية ماهاراشترا وكذا العاصمة الهندية "دلهي" للذين سقطوا في الحرب الغاشمة التي شنتها القوات الحوثية الأنقلابية في 19 من مارس 2015م على مدينة عدن خاصة والجنوب عامة.

15 عملية جراحية اجريت في مشافي مدينة بونا ودلهي ل 11 جريح خلال خمسة ايام ماضية فقط غير عشرات الزيارات الطبيبة الدورية اليومية والاسبوعية والشهرية لعشرات الجرحى في مشافي الهند.

اسماء الجرحى:

1- الجريح حسين علي السوادي
اسم العملية هي cystoscopy RGP dj stenting اي عملية استكشاف السائل الذي يخرج الى جانب الكليتين ويسبب ضغط على الحالب..
2- الجريح علي ناصر سعيد
عملية منظار للركبة اصلاح الاربطة المتمزقة
3-الجريح عصام ناجي سعيد
عمليةازالة صفيحة من عظمة الترقوة
4- الجريح عبدالملك منصور
ثلاث عمليات مع بعض تبديل مفصل الورك بمفصل صناعي مع ربط الاعصاب وازالة الشظايا من الحوض
5- الجريح عماد الدين العدني
عملية دقيقة في لجراحة فروة الرس أصيب بها أثناء اسرة في العند
6- الجريح مصطفى الطيار
ازالة الصفائح من عظمة الفخذ مع تطويل العظمة
7- الجريح خليل الضالعي
ازالة شظايا خطيرة من الركبة
8- الجريح ايمن الردفاني
عملية ازالة شظايا من العين وزالة المياه البيضاء وتركيب عدسة عين
9- الجريح عصام محمود سيف
عملية ازالة شظايا من المثانة بواسطة المنظار
10-الجريح علاء مصطفئ احمد الحاج
عملية جراحية لتقرحات الفراش
11-الجريح عصام القريصي
عملية ازالة شظايا من الحالب

وكما سبق ونشرنا في اعداد سابقة عن سير العمليات الجراحية لجرحى المقاومة قبل اسبوعين أكثر من 30 عملية جراحية كانت أبرزها زراعة كلى للجريح محمد الشرفي أحد أفراد المقاومة في القلوعة والذي اصيب في ثرة برفقة الشيخ هاشم السيد والجمهوري .

وسيخضع خلال هذه الايام عشرات من جرحى المقاومة لعمليات جراحية مختلفة مابين جراحة العظام والاعصاب والعيون والجراحة الباطنية والعمود الفقري والنخاع الشوكي ..

كما سيتم أستقبال مجموعة من الجرحى خلال الايام القليلة القادمة قادمين من جمهورية السودان بعد أستخراج الفيزا العلاجية التي تسمح لهم بالدخول للاراضي الهندية بشكل قانوني.

 

*من فارس أبو مريم


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