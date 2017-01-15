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العيسي: تداخل المسئوليات والإزدواجية وحدوث التجاوزات قد تجرنا الى ما لايحمد عقباه

القيادي اديب العيسي
الأحد 15 يناير 2017 05:57 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

وجه رئيس ائتلاف القيادة العامة للمقاومة الجنوبية اديب العيسي رسالة الى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي واضعا فيها جملة من النقاط التي قال انها ستسهم في توطيد النظام والقانون وتعزز من بناء مؤسسات الدولة.

وثمن القيادي اديب العيسي خطوات الرئيس الاجرائية التي قال انها أثمرت مقومات دولة ومؤسسات بدأت تتعافى بعد أن اصبحت حطام.

مبدياً ثقته في حكمة فخامة الرئيس وحنكته القيادية، معلناً استعداد القيادة العامة للمقاومة الجنوبية في الاسهام الفعال لدعم وتبني كل اجراء يتخذه الرئيس هادي لتحقيق هذه الاهداف.

نص الرسالة: 

فخامة الاخ الرائيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم بعنايته وعينه التي لاتنام.
وبعد:

ان الخُطى الواثقة وخطواتكم الإجرائية التي اثمرت مقومات دولة ومؤسسات بدأت تتعافى بعد ان كانت حطاما وبقايا ركام حرب افتعلها غزاة التخلف والتبعية والإرتداد.

فخامة الرئيس اننا ندرك ان هذا التعافي واجه وسوف يواجه كثير من الصعوبات والعراقيل حين تتداخل المسئوليات والإزدواجية وحدوث التجاوزات وبلوغ خطرها عند الصدامات الهامشية والصبيانية التي قد تجرنا الى مالايحمد عقباه.

لقد نبهنا كثيرا من هكذا حالات تقود الى إنجراف وانجرار ربما عفوي الا إن مخاطره كبيرة وقد اوضحنا طرق وسبل درء هذه المخاطر والتجاوزات بتسييج الوطن والدولة وحماية الشعب بتوطيد النظام والقانون وتعزيز بناء المؤسسات ،

إن أولى الأولويات لتجاوز هذه المخاطر يافخامة الرئيس هي :

أولاً. ضم كافة مكونات المقاومة في مؤسسات الدفاع والأمن لتصبح رافدا يعزز الولاء والإنتماء الوطني.. ونحن اول الداعيين والمستجيبين لمثل هذا الإجراء.

ثانياً. منعاً لأي تجاوز او عبث غير مسئول يجب ان تحترم مهام و صلاحيات اجهزة الأمن وتطبيق قانون وحدة المسئولية في الضبط والإلزام في إطار مؤسسي واحد .

ثالثاً. لتجنيب البلاد مخاطر انتشار السلاح واستخداماته الغير مسئولة يفرض قانون منع حمل وحيازة السلاح لغير المصرح لهم وللضرورات الأمنية فقط سواء للافراد والشخصيات الإعتبارية ومسئولي الدولة وحماية المؤسسات.

رابعاً. لتعزيز العمل المؤسسي للدولة كمصدر رئيس للامن والإستقرار والتنمية يجب تعزيز روح المجتمع المدني وإشاعة العدالة الاجتماعية بحماية حقوق المواطن وحريته واحترام حرماته من خلال تفعيل القوانين والتشريعات الضامنه لهذه الحقوق.

خامساً. يحرم مداهمة مساكن المواطنين واملاكهم او الاعتقال العشوائي والتعسفي ، ومعالجة تعدد جهات الضبط ومنع الاحتجاز بدون امر قضائي او مبرر أمني قانوني تصرح به النيابة العامة و الزام الجهات بالتعريف بجهة الضبط والقبض ومكان الاحتجاز والتهمة التي بموجبها تم الإحتجاز وحق ذوي المقبوض عليهم الإطمئنان على ذويهم وحماية حقوق المواطنة.

سادساً. تفعيل مجلس القضاء ومحاكم الاختصاص ودرجات التقاضي على كل المستويات وحماية حقوق المواطن في جميع درجات التقاضي.

سابعاً. ردع التجاوزات التي تصدر عن بعض المسئولين في الاجهزة الامنية ورفع الحصانة عنهم او عزلهم ومحاسبتهم بسبب سوء استخدام المسئولية..واغلاق السجون المتعددة الغير قانونية واطلاق سراح جميع المحتجزين بدون مسوغ قانوني.

ثامناً. احترام القيادات ومنع الاستفزازات الغير مبررة ..تلك القيادات التي عرف عنها النزاهة والتي قاومت وضحت ولازالت تقدم من اجل هذا الوطن في العديد من مواقع الشرف وفي مواجهة المد الايراني الخبيث الذي يهدد الدولة وامن المجتمع.

تاسعاً. رسم سياسة اعلامية توعوية واضحة المعالم والتوجهات لرفع مستوى الوعي بالمسائل الامنية واحترام القوانين والانظمة والتعاون الامني المجتمعي.

عاشراً. تفعيل منظمات المجتمع المدني وتوجيه نشاطاتها خدمة لتوطيد دعائم الدولة واحترام قياداتها وتوسيع تاثيرها امنيا ومجتمعيا.

الحادي عشر. اخراج المعسكرات خارج المدينة والابقاء على المراكز الامنية الشرطوية الضرورية.

فخامة الرئيس ان هذه القضايا التي نضعها بين ايديكم تمثل أولويات هامة بل وملحة للدولة ومؤسساتها ومرتكز ات اساسية لأمن واستقرار المجتمع.

اننا يافخامة الرائيس نثق بحكمتكم وحنكتكم القيادية وفعل تأثيركم على تطبيع الأوضاع معنويا واجرائياً بما يرفع من مقامكم ويعمق حب الشعب لكم ويقوي من اللحمة الوطنية وقطع دابر دعاة المناطقية ومستجري الماضي المظلم ومساوئه المدمرة المقيته.

اننا في ائتلاف القيادة العامة للمقاومة لن نألو جهداً في الاسهام الفعال لدعم وتبني كل اجراء تتخذونه لتحقيق هذه الاهداف السامية.

دمتم يافخامة الرائيس ذخرا للوطن والدولة والسيادة الوطنية.

والسلام عليكم ورحمة الله

رئيس ائتلاف القيادة العامة للمقاومة الجنوبية
أديب محمد العيسي

 
 

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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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