عبدالسلام الشعيبي.. باحث يمني حوله نظام صالح الى مختل عقلي

في شوارع صنعاء يتجول ومعه مجموعة أوراق وبحوزته أقلامه وكُتبه وكيس منسدل، ونظارة سوداء عجيبة، وعلى ارصفتها ينام ليلاً بعد أن فقد عقله وبيته أسرته بسبب نظرية تقدم بها وأعلن عن اكتشافه لها، فانقلبت حياته رأساً على عقب.

يعيش الباحث اليمني الشهير " عبدالسلام الشعيبي " صاحب نظرية بناء الأهرامات، في شوارع صنعاء، مختل العقل، أشعث أغبر، رث الثياب، وبأظافر طويلة متسخة.

وتعد نظرية بناء الأهرامات هي أهم ما أنجزه الشعيبي من اكتشافات واختراعات، فإنها الأهم على الإطلاق بالنسبة لتغير حياته كليًا، إذ إن الأهرامات كانت سبب شهرته وتعاسته في آن.

نظرية بناء الأهرامات:

في شباط/فبراير 1995م نظم الشعيبي مؤتمرًا صحافيًا أعلن فيه أنه خلص إلى أن الفراعنة لم ينحتوا الأهرام من الصخور كما يعتقد علماء الآثار، مضيفًا أن ما يظن العلماء أنه صخور تشكل الأهرام تكونت عبر صبها في قوالب إسمنتية،.

وخلص الشعيبي حينها إلى وسيلة جديدة موضحًا طرقها العلمية بما يمكن من خلالها صناعة اسمنت عالي الجودة يعمر لأزيد من ستة آلاف سنة؛ والمثير أنه أقل كلفة من الاسمنت المعروف حاليًا.

وأثارت نظرية الباحث اليمني حول الأهرام ضجة كبيرة؛ صاحبتها نقمة علماء الآثار المصريين الذين شككوا بما ذهب إليه الشعيبي مطلقين عليه عدد من الاتهامات، في الأول من نيسان/أبريل من ذات العام كان الرئيس السابق علي عبدالله صالح في زيارة للقاهرة، ولم تكن الضجة حول النظرية قد هدأت بعد، حيث سألت صحافية مصرية الرئيس اليمني السابق " علي عبدالله صالح " عن تعليقه حول ما أثاره أحد مواطنيه حول الأهرامات، فأجاب الرئيس: (هذا معتوه) أي مجنون.

قصته مع التشرد:

من هنا بدأت قصة الشعيبي مع التشرد، إذ راح من فوره ليرفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية آنذاك "صالح" يطالبه بالاعتذار، ولم يستمر الشعيبي في السير بقضيته أمام المحكمة بعد أن فصل من وظيفته في الجيش وصحيفة الحزب الحاكم، وفقد مصادر دخله تماما وطارده الخوف في كل مكان بعد تعرضه لفترة اعتقال .

خرج " الشعيبي " بعدها من الاعتقال مرعوبا يشك في كل شيء يرفض الحديث عما جرى له يتوارى عن أعين الناس، اتخذ العزلة وعدم الاختلاط بالآخرين حياة بديلة له انتهى به الأمر إلى اتخاذ الرصيف منفى اجباريا له في حي القاع خلف الجامعة القديمة بالأمانة ويظل يتردد بين شارعي هائل والدائري، يصطحب مذياعا يدويا صغيرا يأنس إليه وبعض أوراقه في حقيبة مهترئة يرتدي ثيابا تنم عن حالة الظلم الذي اعتراه وذنبه الوحيد أنه أراد أن يكون باحثا وعالما.

حياته قبل التشرد:

كانت حياة الشعيبي عادية وهادئة حاله حال الكثيرين، إذ كان يعمل محررًا اقتصاديًا بصحيفة "الميثاق" الصادرة عن حزب المؤتمر الشعبي (الحاكم سابقأ)، إضافة إلى عمله الأساسي كمهندس أبحاث بسلاح الصيانة والتصنيع العسكري في الجيش اليمني.

فجأة أصبح عبدالسلام الشعيبي في الشارع دون عمل أو مصدر رزق، ولا يزال على ذلك منذ أزيد من عشر سنين، حين كشف عن نظريته في حل لغز بناء الفراعنة لأهرام الجيزة.

يقضي نهاره متنقلاً بين شوارع صنعاء او في "مقهى الاعجم" بشارع هايل، حيث يذهب الشعيبي هناك ليشرب الشاي وليستمع إلى صوت أم كلثوم او عبد الحليم.

المزيد في أخبار وتقارير عبدالسلام الشعيبي.. باحث يمني حوله نظام صالح الى مختل عقلي في شوارع صنعاء يتجول ومعه مجموعة أوراق وبحوزته أقلامه وكُتبه وكيس منسدل، ونظارة سوداء عجيبة، وعلى ارصفتها ينام ليلاً بعد أن فقد عقله وبيته أسرته بسبب نظرية تقدم تصاعد الرفض الطلابي لإقامة الامتحانات مع تواصل الاضراب الشامل في جامعة صنعاء تصاعدت المواقف الطلابية الرافضة لإقامة الامتحانات من قبل رئاسة جامعة صنعاء وبعض عمادات الكليات رغم الاضراب الشامل الذي ينفذه اساتذة الجامعة. حيث شهدت كلية بن حبتور: حققنا إيرادات تفوق 400 مليار قال رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ، عبدالعزيز بن حبتور المعين من قبل ميليشيات الحوثي وصالح ان حكومته حققت ايرادات تفوق 400 مليار ريال . وأكد بن حبتور خلال حوار مع