استشهد ظهر اليوم شخص من ابناء مديريه طور الباحه قبائلاخر أثر مواجهات اندلعت اليوم الاحد بين قبائل الصبيحة ومليشيات الحوثي وصالح منذ صباح الباكر، وقد تبادل الطرفين القصف المدفعي وسط اشتباكات بمختلف الاسلحه الثقيله والمتوسطة.

كما اكد مصدر قبلي ل"عدن الغد" ان المعارك التي اندلعت اليوم احرز فيها ابطال قبائل الصبيحة تقدما ملحوظا وبالتحديد على مشارف ،مديريه الوازعيه جنوبي محافظة تعز.

واسفرت تلك المواجهات عن سقوط شهيدا تابع للواء زائد، الذي يقوده العميد عبدالغني الصبيحي ،وجرح عبدالكريم المكزم من ابناء قبيله الاغبره بصبيحة لحج.

*من ميثاق عبده سعيد الصبيحي

المزيد في أخبار وتقارير الحالمي يدعو الطيران المصري لاستئناف رحلاته إلى عدن طالب وزير النقل مراد الحالمي، بعودة الطيران المدني المصري مرة أخرى إلى اليمن وإعادة نشاطه ورحلاته، كما كان في السابق. وأكد "الحالمي" فى تصريحات له بمطار القاهرة شهيد وجريح في معارك تخوضها قبائل الصبيحة ضد المليشيات على مشارف الوازعية استشهد ظهر اليوم شخص من ابناء مديريه طور الباحه قبائلاخر أثر مواجهات اندلعت اليوم الاحد بين قبائل الصبيحة ومليشيات الحوثي وصالح منذ صباح الباكر، وقد تبادل الطرفين الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية على سكان باب المندب وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 2700 سلة غذائية على الألاف من سكان منطقة باب المندب للتخفيف من أوضاعهم الاقتصادية الصعبة. الدعم الإماراتي الجديد يأتي ضمن إطار