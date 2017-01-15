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شهيد وجريح في معارك تخوضها قبائل الصبيحة ضد المليشيات على مشارف الوازعية

الأحد 15 يناير 2017 02:49 مساءً
الصبيحة (عدن الغد) خاص:

استشهد ظهر اليوم شخص من ابناء مديريه طور الباحه قبائلاخر أثر مواجهات اندلعت اليوم الاحد بين قبائل الصبيحة ومليشيات الحوثي وصالح منذ صباح الباكر، وقد تبادل الطرفين القصف المدفعي وسط اشتباكات بمختلف الاسلحه الثقيله والمتوسطة.

كما اكد مصدر قبلي ل"عدن الغد" ان المعارك التي اندلعت اليوم احرز فيها ابطال قبائل الصبيحة تقدما ملحوظا وبالتحديد على مشارف ،مديريه الوازعيه جنوبي محافظة تعز.

واسفرت تلك المواجهات عن سقوط شهيدا تابع للواء زائد، الذي يقوده العميد عبدالغني الصبيحي ،وجرح عبدالكريم المكزم من ابناء قبيله الاغبره بصبيحة لحج.

 

*من ميثاق عبده سعيد الصبيحي


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