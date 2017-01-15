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الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية على سكان باب المندب

الأحد 15 يناير 2017 12:40 مساءً
باب المندب (عدن الغد) خاص:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 2700 سلة غذائية على الألاف من سكان منطقة باب المندب للتخفيف من أوضاعهم الاقتصادية الصعبة.

الدعم الإماراتي الجديد يأتي ضمن إطار الأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقدمها الهيئة لأسر باب المندب، وأكد الفريق أن عمليات التوزيع تمت بموجب آلية عمل متواصلة تتبعها هيئة الهلال الأحمر لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها، والتي تشكل دعمًا مهمًا بالنسبة للأسر المحتاجة في المنطقة .

وأعرب سكان منطقة باب المندب عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات لمواصلتها تقديم المساعدات الإنسانية والوقوف إلى جانبهم في تلك الظروف نظرًا لتردي الأوضاع الاقتصادية.

 


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