وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 2700 سلة غذائية على الألاف من سكان منطقة باب المندب للتخفيف من أوضاعهم الاقتصادية الصعبة.

الدعم الإماراتي الجديد يأتي ضمن إطار الأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقدمها الهيئة لأسر باب المندب، وأكد الفريق أن عمليات التوزيع تمت بموجب آلية عمل متواصلة تتبعها هيئة الهلال الأحمر لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها، والتي تشكل دعمًا مهمًا بالنسبة للأسر المحتاجة في المنطقة .

وأعرب سكان منطقة باب المندب عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات لمواصلتها تقديم المساعدات الإنسانية والوقوف إلى جانبهم في تلك الظروف نظرًا لتردي الأوضاع الاقتصادية.

المزيد في أخبار وتقارير الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية على سكان باب المندب وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 2700 سلة غذائية على الألاف من سكان منطقة باب المندب للتخفيف من أوضاعهم الاقتصادية الصعبة. الدعم الإماراتي الجديد يأتي ضمن إطار رئيس الجمهورية يشيد بتضحيات قيادة وأفراد جبهة باب المندب أجرى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن اتصالا هاتفيا بالأخ لؤي الزامكي أبو نزار القائد العام لجبهة باب المندب وساطة عراقية على أعلى مستوى بين إيران والسعودية كشف وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، السبت 14 يناير/كانون الثاني، أنه نقل رسائل بين طهران والرياض في مسعى متواصل لتخفيف حدة التوتر في العلاقات بين