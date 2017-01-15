رئيس الجمهورية يشيد بتضحيات قيادة وأفراد جبهة باب المندب

أجرى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن اتصالا هاتفيا بالأخ لؤي الزامكي أبو نزار القائد العام لجبهة باب المندب اطمئن فيه على صحة القائد وصحة أخيه هيثم الزامكي الذي نقل للعلاج بالإمارات بعد إصابته وأفراد من مرافقي القائد لؤي جراء تعرضهم لهجوم بصاروخ كورنيت حراري.

كما قدم فخامة الرئيس هادي تعازيه للقائد لؤي باستشهاد البطل عبدالله حسن الزامكي ابن عم القائد واحد مرافقيه جراء الهجوم الذي تعرضوا له؛ وترحم فخامة الرئيس هادي على الشهداء الذين سقطوا في سبيل الدفاع عن الدين والأرض والعرض في جبهة باب المندب ودعاء للجرحى بالشفاء العاجل؛ مرسلا تحياته لكل جنود جبهة باب المندب وحثهم على الثبات فالمعركة مصيرية ومعركة للدفاع عن الدين والأرض والعرض من شر المجوس الحاقدين داعيا للمقاتلين بالنصر والتوفيق.

من جانبه أطلع القائد لؤي الزامكي رئيس الجمهورية على آخر التطورات بالجبهة وكذا سير معركة الرمح الذهبي لدحر المليشيات المتمردة من الشريط الساحلي الغربي.

كما عبر القائد لؤي الزامكي عن امتنانه وتقديره للجهود التي يبذلها فخامة الرئيس تجاه وطنه ومجتمعه في أكثر من موقع وعلى مختلف الأصعدة .. محييا لفتته الإنسانية بالاتصال للاطمئنان على صحة القائد لؤي ومرافقيه وكذا مؤاساته باستشهاد ابن عمه الشهيد البطل عبدالله حسن.

وفي ختام المكالمة شكر القائد لؤي الزامكي فخامة الرئيس هادي حفظه الله ورعاه على مكالمته واطمئنان فخامته على صحة القائد داعيا لفخامة الرئيس بالتوفيق والسداد وأن يجنبه الله اي مكروه.

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