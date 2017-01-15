تمكنت وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية مسنودة بطيران التحالف العربي من دحر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وتحرير قرية المعقر غرب محافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري ل"عدن الغد" أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا مساء السبت من تحرير قرية المعقر الواقعة على الخط الساحلي الواصل الى المخا، غربي تعز، بعد معارك شرسة ضد الميليشيات الانقلابية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصرها.

وواصلت الوحدات العسكرية تقدمها باتجاه مدينة المخاء الساحلية لطرد المليشيات منها والسيطرة على ميناءها الحيوي الذي الذي تستخدمه المليشيات في تهريب السلاح.

المزيد في أخبار وتقارير وساطة عراقية على أعلى مستوى بين إيران والسعودية كشف وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، السبت 14 يناير/كانون الثاني، أنه نقل رسائل بين طهران والرياض في مسعى متواصل لتخفيف حدة التوتر في العلاقات بين الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية يحرران قرية المعقر القريبة من المخاء تمكنت وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية مسنودة بطيران التحالف العربي من دحر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وتحرير قرية المعقر غرب محافظة تعز. وأكد مصدر اليمن.. الرمح الذهبي يفاقم خسائر الحوثيين تستمر عملية الرمح الذهبي في اليمن على مختلف جبهات القتال وتواصل معها القوات الشرعية حصد المكاسب الميدانية. فمنذ انطلاق العملية التي يدعمها التحالف العربي، تكبد

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