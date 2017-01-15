الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية يحرران قرية المعقر القريبة من المخاء
الأحد 15 يناير 2017 10:50 صباحاً
باب المندب (عدن الغد) خاص:
باب المندب (عدن الغد) خاص:
تمكنت وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية مسنودة بطيران التحالف العربي من دحر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وتحرير قرية المعقر غرب محافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري ل"عدن الغد" أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا مساء السبت من تحرير قرية المعقر الواقعة على الخط الساحلي الواصل الى المخا، غربي تعز، بعد معارك شرسة ضد الميليشيات الانقلابية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصرها.
وواصلت الوحدات العسكرية تقدمها باتجاه مدينة المخاء الساحلية لطرد المليشيات منها والسيطرة على ميناءها الحيوي الذي الذي تستخدمه المليشيات في تهريب السلاح.
تعليقات القراء
240263
[1] خش عليه لا تسيبه
الأحد 15 يناير 2017
بوحسين | حضرموت
خش على المجوسي واذنابهم
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