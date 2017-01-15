انفراد .. قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين بباب المندب .. ووقوع أسر حوثيون (اسماء – صور)

تشهد جبهة باب المندب مواجهات شرسة منذ يوم السبت الماضي يسطرها مقاتلو المقاومة والسلفيين والجيش الوطني، حيث تمكنوا من إسقاط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين كما اسروا العديد منهم .

وقال مصدر لـ"عدن الغد" إن كتائب القيادي السلفي لؤي الزامكي ومقاتلين من المقاومة اشتبكوا مع مقاتلي الحوثيين وخلفت قتلى وجرحى للتمكن لاحقاً من السيطرة عليه .

وأضاف المصدر أن مقالي القائد لؤي الزامكي تمكنت من السيطرة على جبل الخزان المطل على المدارس العسكرية جنوبي معسكر العمري بباب المندب .

وسقط 12 حوثي وجرح أخرين على يد مقاتلي لؤي والمقاومة كانوا في جبل الخزان، حيث تم قتل 3 بقذائف هوان اطلقت على المدارس التي كان يتخذها الحوثيون ملجأ لهم فيما قتل 9 أخرون في مواجهة مباشرة مع مقاتلي المقاومة والسلفيين .

وتمكن مقاتلو القيادي لؤي الزامكي والمقاومة الجنوبية من أسر 3 حوثيين وهم : أنور أحمد حسين الشرفي من مدينة حجة، وأحمد عبد الغني من المحويت، وعايد حميد ناصر هادي من مديرية مبين محافظة حجة، حيث تم تسليم الأسرى إلى المسئولين الإماراتيين في جبهة باب المندب .

ولا تزال المعارك تسطر بملاحم بطولية لمقاتلي المقاومة والسلفيين والجيش الذي تقدم صوب المخا .

*من ناصر عوض لزرق