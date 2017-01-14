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وكيل وزارة الأوقاف يدعو لإعادة النظر في تشكيلات الأجهزة الأمنية بعدن

السبت 14 يناير 2017 10:27 مساءً
عدن /عدن الغد /خاص:


دعا وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد مختار الرباش إلى إعادة النظر في تشكيلات الأجهزة الأمنية بعدن داعيا الى تشكيل اجهزة امنية بكل محافظة من أبنائها.
وجاء ذلك في تعليق له على الاحداث الاخيرة وجاء فيه:

من وجهة نظري أن عدن ستصبح آمنة بسهولة ويسر بمشيئة الله وبتكاتف الشرفاء, والحل الأمثل لكي تصبح *عدن آمنة* يكمن في شيئين:
*أولاهما : إدراج شباب المقاومة ضمن أجهزة وزارتي الداخلية والدفاع.*
وقد جلسنا مع فخامة رئيس الجمهورية _حفظه الله_ بعد الحرب ورفعنا هذا المقترح, ووجه بذلك, وتم البدء بالترقيم, لكن تعثر الموضوع .. كيف ولماذا ? السر عند مسؤولي التسجيل في وزارة الدفاع.

*ثانيهما: ترقيم الشباب بحسب مناطقهم.*
فشباب مقاومة عدن يكون توزيعهم على معسكرات ومراكز أمنية في عدن, ومقاومة أبين في أبين, والضالع في الضالع وكذا شبوة ويافع ولحج, كل مقاومة في محافظتها, حتى نقضي تدريجيا على المناطقية البغيضة التي ستقصم ظهر الجميع في حال استمرار انتشارها وشحنها, والله المستعان.

/مختار الرباش*
*وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد*


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