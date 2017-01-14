تفقد محافظ محافظة ابين الدكتور الخضر محمد السعيدي ومعه اللواء / ابوبكر حسين قائد محور ابين قائد اللواء 15مشاه وقائد اللواء 115 مشاة اللواء/عبدالله حسين القفعي تفقدا سير العمل بلجنة صرف رواتب المجندين بمقر اللواء 115 مشاة بمديرية لودر .

واستمع المحافظ من العميد/احمد سالم الوادي رئيس لجنة صرف رواتب المجندين بمقر اللواء 115 مشاة الى مستوى انجاز عمل اللجنة واهم الصعوبات التي تقف عائقاً امام اللجنة و اشار ان اللجنة باشرت عملها في نهاية ديسمبر 2016م وتعمل بشكل منتظم من خلال جميع اعضائها وبتعاون كل القيادات وفق النظم واللوائح المعدة سلفاً .

وعلى صعيد متصل التقى المحافظ السعيدي بقيادة وإفراد اللواء 115 مشاة محيياً فيهم الروح القتالية العالية ومستمعاً لاهم القضايا والمشكلات التي يعانون منها, مشيداً بدورهم البطولي في التصدي و دحر المليشيات الحوثية وانصار المخلوع صالح , ناقلاً لهم تحيات فخامة رئيس الجمهورية عبدربة منصور هادي, مؤكداً ان قيادة السلطة المحلية بمحافظة ابين ستكون عوناً وسنداً لكم وسنبدل قصار جهدنا لمعالجة كل المشكلات التي تعانون منها ووفق الامكانيات المتاحة .

رافق المحافظ في الزيارة العميد/محمد بن محمد مقريح رئيس شعبة الاستخبارات بمحافظة ابين ومدير مديرية لودر عبدالله الواحدي .

المزيد في أخبار وتقارير وكيل وزارة الأوقاف يدعو لإعادة النظر في تشكيلات الأجهزة الأمنية بعدن دعا وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد مختار الرباش إلى إعادة النظر في تشكيلات الأجهزة الأمنية بعدن داعيا الى تشكيل اجهزة امنية بكل محافظة من أبنائها. وجاء ذلك في تعليق له محافظ أبين يتفقد اللواء 115مشاة ويطلع على سيرعمل اللجنة العسكرية لصرف مرتبات أفراد اللواء بمديرية لودر تفقد محافظ محافظة ابين الدكتور الخضر محمد السعيدي ومعه اللواء / ابوبكر حسين قائد محور ابين قائد اللواء 15مشاه وقائد اللواء 115 مشاة اللواء/عبدالله حسين القفعي تفقدا رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية يرد على رسالة الناشطة اللبنانية جيهان ماجد في ذكرى التصالح والتسامح كتب رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية ( الإئتلاف الوطني الجنوبي ) رسالة رد جوابية على رسالة الكاتبة والناشطة اللبنانية جيهان ماجد الموجهة لشعب الجنوب بمناسبة يوم