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سمير اليوسفي : لا عداوات دائمة ولا خصومات دائمة بين محسن وصالح بل مصالح دائمة

السبت 14 يناير 2017 06:25 مساءً
صنعاء((عدن الغد)) خاص:

علق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الصادرة من تعز سمير رشاد اليوسفي على تعزية بعث بها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى أسرة اللواء علي محسن الأحمر في وفاة شقيقه مؤكدا ان العلاقة التي تحكم الرجلين هي ان لا عداوات دائمة ولا خصومات دائمة ، بل مصالح دائمة" .

 

وعلق اليوسفي على التعزية قائلا :"

لم يشأ "علي عبدالله صالح" تجاهل وفاة "محمد محسن صالح" شقيق خصمه"علي محسن الأحمر"فوجه التعزية التي ذكر فيها محاسن الفقيدلولديه "شائف"و""علي" .

وجاء في تعزيته فقرة قد تبدو مستغربة عند كثيرين:"لقد كنا نتمنى أن يُدفن والدكم في مسقط رأسه وفي وطنه، ولكن شقيقه(يقصد علي محسن) أراد أن يدفنه في وطنه الثاني المملكة العربية السعودية، حيث دُفن الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة"

وأظُنه أراد من خلالها توصيل رسالة بأنّه كان راغباً في دفنه وحضور جنازته في قريته(بيت الأحمر)ولا يوجد لديه مايمنع ذلك ، ثم عاد والتمس العذر لخصمه(علي محسن)بتفضيله دفن شقيقه حيث دُفن الرسول والصحابة !!

يختلفون ويتقاتلون ، لكنهم سرعان ما يعودون عندما تُحدق بهم الأحزان والشدائد لأعراف القبيلة وأسلافها .. وفِي ذلك مزية محسوبة لهم لأنّهم لايفجرون في الخصومة ويسودهم منطق"لا عداوات دائمة ولا خصومات دائمة ، بل مصالح دائمة" .


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تعليقات القراء
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[1] يقول لك الدحابشة أيش (لا عداوات دائمة ولا خصومات دائمة ، بل مصالح دائمة)
السبت 14 يناير 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
بالطبع، بين الدحابشة (لا عداوات دائمة ولا خصومات دائمة ، بل مصالح دائمة)، خاصة إذ تعلق الأمر بالجنوب، فكل الدحابشة متفقين على الحفاظ على الوحدة اليمنية المباركة، أي الحفاظ على إحتلال الجنوب والإستمرار في سلب ونهب ثرواته.. يقول الدحابشة أن الوحدة مقدّسة دينياً، بينما الشعب الجنوبي، بعد أن ذاق الوحدة لـ 26 سنة، يقول أن الوحدة ليست مقدّسة، بل هي مدنّسة بالقتل والسلب والنهب والتخلف والجهل.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.



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