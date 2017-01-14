اصدرت قيادة السلطة المحلية بيانا بخصوص الاحداث التي جرت في مديرية خور مكسر صباح يوم السبت .

وتسلمت صحيفة "عدن الغد" البيان الذي جاء فيه :

منذ الوهلة الاولى ومحافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي شلال علي شائع مدير امن العاصمة يقومون بمتابعة الوضع ويعملون بشكل مستمر لانهاء التوتر بالطرق المتعارف عليها و تم التواصل مع الجهات العليا ومع الشخصيات الوطنية ومسوؤلي الحزام الامني لنزع فتيل الازمة التي قام بعض العناصر المحلية بافتعالها وحاولت اطراف معادية استغلالها وتأجيجها لنشر الفوضى .

ونؤكد على الدور الايجابي للمحافظ وبتعاون مدير الامن اللواء شلال وقيامهم بالتواصل مع رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والذي اكد على دعم لجهودهم وضرورة فرض الامن وهيبة الدولة والمعالجة الفورية لما حدث من تطور كان سيؤدي الى خلق حالة من الفوضى والارباك في العاصمة عدن .

ويؤكد محافظ العاصمة عدن بان الاوضاع تحت السيطرة وان الامور مطمئنه والاجهزة الامنية ستستمر بدورها في حماية العاصمة عدن ومؤسساتها وارواح ابنائها .

وستعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في حفظ الامن والاستقرار والقضاء على اي محاولة تهديد لعدن وابنائها وتعكير امنها ويهدد السلم الاجتماعي فيها ..

ويعبر المحافظ عن شكره لكل من شعر بالمسئولية وقام بواجبه الوطني في معالجة المشكلة وبالاخص لجميع الاجهزة الامنية بقيادة اللواء شلال شايع على تعاملها المسؤول مع الموقف والتحلي بالصبر تجنبا للفتنة وتفاديآ لتفاقم الاوضاع .

المتحدث الرسمي للعاصمة عدن

14 يناير 2017

المزيد في أخبار وتقارير سمير اليوسفي : لا عداوات دائمة ولا خصومات دائمة بين محسن وصالح بل مصالح دائمة علق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الصادرة من تعز سمير رشاد اليوسفي على تعزية بعث بها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى أسرة اللواء علي محسن الأحمر في وفاة قيادة السلطة المحلية تصدر بيانا بخصوص احداث خور مكسر اصدرت قيادة السلطة المحلية بيانا بخصوص الاحداث التي جرت في مديرية خور مكسر صباح يوم السبت . وتسلمت صحيفة "عدن الغد" البيان الذي جاء فيه : منذ الوهلة الاولى ومحافظ طلاب يمنيون في تركيا ينظمون اعتصاماً مفتوحاً أمام السفارة اليمنية بأنقرة للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة نظم الطلاب اليمنيين الدراسين في تركيا، اليوم، اعتصاما مفتوحا في السفارة اليمنية في العاصمة التركية أنقرة، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أكثر من أربعة