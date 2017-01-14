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قيادة السلطة المحلية تصدر بيانا بخصوص احداث خور مكسر

السبت 14 يناير 2017 06:00 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

اصدرت قيادة السلطة المحلية بيانا بخصوص الاحداث التي جرت في مديرية خور مكسر صباح يوم السبت .

وتسلمت صحيفة "عدن الغد" البيان الذي جاء فيه :

 

منذ الوهلة الاولى ومحافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي  شلال علي شائع مدير امن العاصمة يقومون  بمتابعة الوضع ويعملون بشكل مستمر لانهاء التوتر بالطرق المتعارف عليها و تم التواصل مع الجهات العليا ومع الشخصيات الوطنية ومسوؤلي الحزام الامني لنزع فتيل  الازمة التي قام بعض العناصر المحلية بافتعالها وحاولت اطراف معادية استغلالها وتأجيجها لنشر الفوضى .

 

ونؤكد على الدور الايجابي للمحافظ وبتعاون مدير الامن اللواء شلال وقيامهم بالتواصل مع رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة  والذي  اكد على دعم لجهودهم وضرورة فرض الامن وهيبة الدولة والمعالجة الفورية لما حدث من تطور  كان سيؤدي الى  خلق حالة من الفوضى  والارباك  في العاصمة عدن .

 

ويؤكد محافظ العاصمة عدن بان الاوضاع تحت السيطرة  وان الامور  مطمئنه والاجهزة الامنية ستستمر بدورها في حماية العاصمة عدن ومؤسساتها وارواح ابنائها  .

وستعمل  على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في حفظ الامن  والاستقرار  والقضاء على اي محاولة تهديد لعدن وابنائها وتعكير امنها ويهدد السلم الاجتماعي فيها ..

 

ويعبر المحافظ عن شكره لكل من  شعر بالمسئولية وقام بواجبه الوطني في  معالجة المشكلة  وبالاخص لجميع الاجهزة الامنية بقيادة اللواء شلال شايع على تعاملها المسؤول مع الموقف والتحلي بالصبر تجنبا للفتنة وتفاديآ لتفاقم الاوضاع .  

 

المتحدث الرسمي للعاصمة عدن

14 يناير 2017

 

 


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