الشعيبي : هناك مخطط لإحداث حالة من الذعر والخوف في صفوف المواطنين بعدن

حذر المدير السابق للمنطقة الحرة بعدن عبدالجليل الشعيبي من ماقال انه مخطط لبث الفوضى والذعر في صفوف الأهالي بعدن .

وكان الشعيبي الذي يقيم في بريطانيا يعلق على اشتباكات أخيرة شهدتها خور مكسر فجر وصباح يوم السبت .

وقال الشعيبي ان مسلسل البلطجة والفوضى لا ينتهي، مضيفا بالقول يومياً نسمع ونقرأ ونشاهد تصرفات مؤسفة للخارجين علي القانون من البلطجية، فمازال الشعب يعاني عدم الاستقرار وعدم الأمن والأمان، ومازالت أعمال البلطجة والعنف وترويع المواطنين مستمرة والبلطجة أصبحت ظاهرة وفي ازدياد مستمر عقب تحرير محافظة عدن والضالع .

وتابع بالقول :" في تقديري لخلق الذعر والفوضى بين المواطنين وعدم الاستقرار،وأخشى شخصيا انه يتم تأجير البلاطجة من اجل التفرغ للخراب فقط، ولخلق الذعر والفوضى وإشاعة التخويف في الشارع بعد التحرير. فمن يحرك هؤلاء ومن يمولهم؟! ولابد من صدور قانون البلطجة ويتضمن أحكاما رادعة ضد البلطجية ؟

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