تجاوبا مع عدن الغد.. مركز غسيل الكلى بعزان يغيث مستشفى عبود بثلاثة أطنان من محاليل غسيل الكلى
مركز الكلى الصناعي
السبت 14 يناير 2017 09:26 صباحاً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
تجاوبا مع مانشرته عدن الغد يوم الخميس المتضمن مناشدة طلابية وجهها طلاب وطالبات قسم الخدمة الاجتماعية مستوى رابع بكلية اداب جامعة عدن بشان قسم غسيل الكلى بمستشفى عبود و تلبيه للنداء الإنساني الذي أطلق ظهر الخميس من مراكز غسيل الكلى محافظة عدن نتيجة توقف مركز غسيل الكلى مستشفى عبود العسكري بسبب انعدام محاليل الغسيل الكلوي قدم مركز غسيل الكلى عزان محافظة شبوة شحنة إسعافية عاجلة تقدر ب 3 طن من محاليل الغسيل الكلوي تم وصولها واستلامها مساءالجمعة
وقال رئيس الجمعية الخيرية لغسيل الكلى بعزان الاستاذ ناصر مذيب مسلم ان
المناشدة وصلتنا وتم اتخاذ قرار عاجل بتزويد مركز غسيل الكلى مستشفى عبود عدن بشحنه إسعافية تقدر ب 3 طن من محاليل الغسيل الكلوي وقد تم ارسالها على الفور وهذا يؤكد تكامل العمل الانساني وارتباط مراكز خدماته ببعضها .
* من احمد بوصالح
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