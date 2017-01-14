تجاوبا مع مانشرته عدن الغد يوم الخميس المتضمن مناشدة طلابية وجهها طلاب وطالبات قسم الخدمة الاجتماعية مستوى رابع بكلية اداب جامعة عدن بشان قسم غسيل الكلى بمستشفى عبود و تلبيه للنداء الإنساني الذي أطلق ظهر الخميس من مراكز غسيل الكلى محافظة عدن نتيجة توقف مركز غسيل الكلى مستشفى عبود العسكري بسبب انعدام محاليل الغسيل الكلوي قدم مركز غسيل الكلى عزان محافظة شبوة شحنة إسعافية عاجلة تقدر ب 3 طن من محاليل الغسيل الكلوي تم وصولها واستلامها مساءالجمعة

وقال رئيس الجمعية الخيرية لغسيل الكلى بعزان الاستاذ ناصر مذيب مسلم ان

المناشدة وصلتنا وتم اتخاذ قرار عاجل بتزويد مركز غسيل الكلى مستشفى عبود عدن بشحنه إسعافية تقدر ب 3 طن من محاليل الغسيل الكلوي وقد تم ارسالها على الفور وهذا يؤكد تكامل العمل الانساني وارتباط مراكز خدماته ببعضها .

* من احمد بوصالح

المزيد في أخبار وتقارير تجاوبا مع عدن الغد.. مركز غسيل الكلى بعزان يغيث مستشفى عبود بثلاثة أطنان من محاليل غسيل الكلى تجاوبا مع مانشرته عدن الغد يوم الخميس المتضمن مناشدة طلابية وجهها طلاب وطالبات قسم الخدمة الاجتماعية مستوى رابع بكلية اداب جامعة عدن بشان قسم غسيل الكلى بمستشفى مصدر : وزير الإعلام تدخل شخصيا لانهاء واقعة احتجاز الإعلامي معروف بامرحول قالت مصادر في الحكومة الشرعية ان وزير الإعلام معمر الارياني كلف احد وكلاء الوزارة في الرياض لمتابعة قضية احتجاز الإعلامي معروف بامرحول من قبل قسم شرطة بمدينة جدة غارات لمقاتلات التحالف العربي على تعزيزات للمليشيات في الشريجة شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على تعزيزات للمليشيات في مناطق قريبة من مدينة الشريجة شمال غربي محافظة لحج في ساعة متأخرة من مساء الجمعة . وبحسب مصادر لـ عدن