مصدر : وزير الإعلام تدخل شخصيا لانهاء واقعة احتجاز الإعلامي معروف بامرحول
السبت 14 يناير 2017 12:28 صباحاً
الرياض (عدن الغد) خاص:
الرياض (عدن الغد) خاص:
قالت مصادر في الحكومة الشرعية ان وزير الإعلام معمر الارياني كلف احد وكلاء الوزارة في الرياض لمتابعة قضية احتجاز الإعلامي معروف بامرحول من قبل قسم شرطة بمدينة جدة السعودية .
وقال المصدر لعدن الغد ان الارياني كلف احد الوكلاء بمتابعة القضية واقناع مدير قناة عدن فارس الصبيحي بسحب ملف القضية من الشرطة والسعي للإفراج عن بامرحول.
واوضح المصدر انه يتوقع ان يتم الافراج عن بامرحول يوم السبت في حال نجحت هذه الجهود .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها