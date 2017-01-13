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المعطري : الضالع في خطر ونتائج الصمت عما يحدث وخيمة

الجمعة 13 يناير 2017 10:42 مساءً
الضالع(عدن الغد) بدالسلام قاسم مسعد.:

حذر الناطق الرسمي للحراك السلمي الجنوبي الدكتور عبده المعطري من تعدد النقاط وابقائها في محافظة الضالع.

وقال المعطري في في تصريح له تلقته "عدن الغد" له بأنه كان قد تطرق في وقت سابق الى ضرورة ازالة جميع النقاط الواقعة على الخط الرئيسي في طريق الضالع وابقاء ثلاث نقاط فقط من مدينة سناح في شمال الضالع وحتى راس النقيل في جنوب الضالع .

وقال المعطري ان تلك النقاط ستكون كافية وستقوم بدورها على احسن وجه وهي نقاط أقرتها اللجنة الأمنية وتخضع لصالح المحافظة وليست لصالح اشخاص.

وحذر المعطري في تصريحه من اي اقدام على ازالة نقاط دون اخرى لما يشكله من انتقاء وعمل خطير ستكون نتائجه وخيمه مع الأيام.
ونادى المعطري كل القوى السياسية والإجتماعية والعسكرية والشرفاء من ابناء الضالع والجنوب عامة الى التواصل والبحث عن مخرج يحفظ عدم اثارة المشاكل وحل الخلافات .

هذا وكان ناشطون في مكونات الحراك الجنوبي والمجتمع المدني واعلاميون وشخصيات اجتماعية ووجهاء قد استنكروا في مواقفاً لهم تعدد نقاط التحصيل الغير قانوني في عدة اجزاء من المدينة والتي كان اخرها احراق قاطرة منظفات في مفرق الكبار قبل عدة ايام.


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المعطري : الضالع في خطر ونتائج الصمت عما يحدث وخيمة
حذر الناطق الرسمي للحراك السلمي الجنوبي الدكتور عبده المعطري من تعدد النقاط وابقائها في محافظة الضالع. وقال المعطري في في تصريح له تلقته "عدن الغد" له بأنه كان قد
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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