حذر الناطق الرسمي للحراك السلمي الجنوبي الدكتور عبده المعطري من تعدد النقاط وابقائها في محافظة الضالع.

وقال المعطري في في تصريح له تلقته "عدن الغد" له بأنه كان قد تطرق في وقت سابق الى ضرورة ازالة جميع النقاط الواقعة على الخط الرئيسي في طريق الضالع وابقاء ثلاث نقاط فقط من مدينة سناح في شمال الضالع وحتى راس النقيل في جنوب الضالع .

وقال المعطري ان تلك النقاط ستكون كافية وستقوم بدورها على احسن وجه وهي نقاط أقرتها اللجنة الأمنية وتخضع لصالح المحافظة وليست لصالح اشخاص.

وحذر المعطري في تصريحه من اي اقدام على ازالة نقاط دون اخرى لما يشكله من انتقاء وعمل خطير ستكون نتائجه وخيمه مع الأيام.

ونادى المعطري كل القوى السياسية والإجتماعية والعسكرية والشرفاء من ابناء الضالع والجنوب عامة الى التواصل والبحث عن مخرج يحفظ عدم اثارة المشاكل وحل الخلافات .

هذا وكان ناشطون في مكونات الحراك الجنوبي والمجتمع المدني واعلاميون وشخصيات اجتماعية ووجهاء قد استنكروا في مواقفاً لهم تعدد نقاط التحصيل الغير قانوني في عدة اجزاء من المدينة والتي كان اخرها احراق قاطرة منظفات في مفرق الكبار قبل عدة ايام.

المزيد في أخبار وتقارير المعطري : الضالع في خطر ونتائج الصمت عما يحدث وخيمة حذر الناطق الرسمي للحراك السلمي الجنوبي الدكتور عبده المعطري من تعدد النقاط وابقائها في محافظة الضالع. وقال المعطري في في تصريح له تلقته "عدن الغد" له بأنه كان قد مجهولون يستهدفون طقم عسكري في كمين بأبين وسقوط قتلى وجرحى قامت عناصر مسلحة يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة مساء اليوم بنصب كمين لطقم عسكري يتبع القيادي في قوات الحزام الأمني مازن قهس الجنيدي في منطقة صرة النخعي بمديرية مقتل جندي واصابة ثلاثة في كيمن لمسلحين بابين قتل جندي وأصيب ثلاثة اخرين في كمين نصبه مسلحوه في على الطريق الواصلة بين الصرة ولودر بأبين مساء الجمعة. وقال شهود عيان لـ(عدن الغد) ان جنديا من الحزام الأمني قتل