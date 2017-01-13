المئات من جنوبيي اليمن يحيون تظاهرة جماهيرية في ذكرى الـ13 من يناير

أحيا المئات من جنوبيي اليمن،عصر الجمعة،تظاهرة إحتفائية بمناسبة الذكرى ال11 لإعلان التصالح والتسامح الجنوبي،في خورمكسر ،شرق المدينة الجنوبية،وسط حضور متواضع هذه المرة،فيما نُظمت الفعالية وسط إجراءات أمنية مُشددة عند المداخل المؤدية لميدان الإحتفالات الأكبر في المدينة الساحلية.

وأحتشد المئات من جنوبيي اليمن وأنصار الحراك الجنوبي،عصر الجمعة،في ميدان العروض شرق العاصمة المؤقتة،إحتفالًا جماهيريًا بمناسبة الذكرى ال11 لإعلان ال13 من يناير يومًا للتصالح والتسامح الجنوبي.

ويحتشد الجنوبيون في هذا اليوم من كل عام في ساحة العروض شرقي المدينة الساحلية ،إحتفالًا بذكرى ال13 من يناير، التي أُعلنت يومًا وطنيًا للتصالح والتسامح في جمعية ردفان الخيرية،من العام 2006، قبل 11 عامًا من الآن.

وتمثّل فعالية ال13 من يناير عند قاطبة واسعة من جنوبيي اليمن،أختبارًا أوليًا جديًا، لإمكانية عودة الدولة الجنوبية التي ينشدون عودتها على مرحلتين،أولًا في العام 1994 عقب الحرب التي شنها الرئيس السابق/علي صالح على الجنوب، و ثانيًا في العام 2006 حيث كانت الأنطلاقة الفعلية لإحتجاجات المتقاعدين المدنيين، قبل إن يتصاعد الخطاب السياسي، ويتحول بعدها إلى مطالبة أحادية الجانب بعودة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

وينظّم غالبية من الجنوبيون، آمال التصالح والتسامح ،على واحدية المقاتلين الجنوبيين الذين خاضوا القتال معًا، خلال الحرب الأخيرة التي شنها تحالف الحوثيون وحزب الرئيس السابق على مدن الجنوب اليمني،قبل إن يتدخل تحالف عربي قادته العربية السعودية ،في الصراع الداخلي اليمني، ويذهب الكفة قليلًا نحو مقاتلين محليين تدعمهم حكومة الرئيس/منصور هادي،أو مايُعرف جنوبًا بالمقاومة الجنوبية التي ضمّت لفيفًا من عديد مناطق جنوبية سبق وإن ضُربت بعضها البعض قبل 31 عامًا.

وبالتوازي يبدي آخرون، تفائلًا يشوبه الحذر، ويبدون تخوفًا في الأثناء، من فصائل مرتبطة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح،والحديث يذهب غالبًا، حول إمكانية تلك الفصائل من أحداث أختراق يضرب الجنوبيون عنيفًا ببعضهم البعض.

في صبيحة ال13 من يناير من العام 1986،أصطدمت قيادات محسوبة على فريقين، في الحزب الإشتراكي اليمني،الحاكم في جنوب اليمن آنذاك،ببعضها البعض،قبل إن يندلع بعدها قتال دامي،حمل الصبغة المناطقية بين محافظتي أبين ولحج المجاورتين لعدن إلى الشمال والشرق منها،موقعًا عشرات الآلآف من كوادر الدولة القائمة جنوبًا،من الجانبين بين قتيل وجريح.

وقال ناجون، فضلوا عدم ذكر أسمائهم،من الفريقين اللذان خاضا القتال الدامي قبل 31 عامًا،إن ال13 من يناير بات من الضرورة إن يكون يومًا للنسيان كون الكارثة والشرخ السياسي والإجتماعي الذي أحدثه الصراع الدامي آنذاك، حد قولهم،أجهز على مشروع دولة الجنوب أو ماكان يعرف سابقًا بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية،ودلف به سريعًا إلى صنعاء في إشارة منهم للوحدة التي تحققت في 22 مايو 1990 مؤكدين في ذات الصدد إن على الأجيال الحالية تثبيت دعائم التصالح والتسامح على الأرض، والإبتعاد عن علّك الشعارات التي لاتسمن ولا تغني من جوع،حد تعبيرهم.

وأُقيمت الفعالية هذه المرة وسط حضور جماهيري متواضع،بالمقارنة مع الفعاليات التي أُقيمت من سابق في المكان ذاته.

وتكفّلت وحدات من شرطة المدينة،وقوات الأمن الخاص،ومن اللواء 39 مدرع القريب من موقع الإحتفال تأمينه،لكن الفعالية ذاتها شهدت تواجدًا لافتًا لأفراد قوات الحزام الأمني الذي يتلقى دعمًا مباشرًا من أبوظبي.

وأنتشرت مركبات عسكرية، مع الأفراد عند المداخل المؤدية لميدان العروض،بالتزامن مع نشر أعداد قليلة مماثلة وسط الميدان،الذي شهد أحتفالًا وصفه مراقبون بالناجح أمنيًا، والمتواضع أعلاميًا وجماهيريًا.

*من صالح محوري

المزيد في أخبار وتقارير صحيفة خليجية : خلاف جديد بين الحوثيين وصالح كشفت مصادر مطلعة في حزب المؤتمر الشعبي العام، الجناح الذي يتزعّمه الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، لـ”إرم نيوز”، عن خلاف جديد نشب بين الحوثيين وصالح، على المئات من جنوبيي اليمن يحيون تظاهرة جماهيرية في ذكرى الـ13 من يناير أحيا المئات من جنوبيي اليمن،عصر الجمعة،تظاهرة إحتفائية بمناسبة الذكرى ال11 لإعلان التصالح والتسامح الجنوبي،في خورمكسر ،شرق المدينة الجنوبية،وسط حضور متواضع المقاومة الجنوبية تستكمل تمشيط ذوباب وتواصل تقدمها باتجاه المخاء أكدت مصادر خاصة بالمقاومة الجنوبية تمكنها من السيطرة التامة على التباب والجبال المحيطة بمدينة ذوباب الساحلية واتمامها لعملية تمشيط المدينة من الداخل وأنها باتت