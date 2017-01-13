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أخبار وتقارير

نجل الزنداني ينصح اليمنيين بالانغماس في الثلوج ويؤكد انها (صحة) ومتابعون يوجهون انتقادات عنيفة له

الصورة التي نشرها نجل الزنداني لنفسه وسط الثلوج يوم الجمعة
الجمعة 13 يناير 2017 06:59 مساءً
تركيا (عدن الغد) خاص:

نصح نجل رجل الدين اليمني البارز عبدالمجيد الزنداني اليمنيين بغمس اجسادهم وسط الثلوج مؤكدا ان في ذلك صحة بالغة للاجساد لكنه حذر من خطورة التعرض للهواء البارد .
ونشر محمد عبد المجيد الزنداني صورة له وجسده مغطى بالثلوج باحدى الدول الاوروبية وكتب عليها :" الإغتسال بالماء البارد صحة والثلج صحة والهواء البارد ضرر.
واثارت هذه الصورة غضب متابعين على مواقع التواصل الاجتماعية الذين ذهبوا لتوجيه انتقادات عنيفة لنجل الزنداني مؤكدين ان اليمنيين تتضرج اجسادهم بالدم في حين ان ابناء الزنداني وقيادات اصلاحية هاربين في تركيا ودول اوروبية اخرى .
واضطرت الانتقادات العنيفة نجل الزنداني الى حذف الصورة التي نشرها لكنه اكتفى بالاحتفاظ بتعليقه على الصورة .


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