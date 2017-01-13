MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 13 يناير 2017 08:02 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير أبناء "عدن" يجددون الشكر والعرفان لدول التحالف بمليونية التصالح والتسامح ويستنكرون الحادث الإرهابي لشهداء الخير
أخبار وتقارير

أبناء "عدن" يجددون الشكر والعرفان لدول التحالف بمليونية التصالح والتسامح ويستنكرون الحادث الإرهابي لشهداء الخير

الجمعة 13 يناير 2017 06:45 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

شاركت حملة "شكرا مملكة الحزم " و" شكرا إمارات الخير" بمليونية أبناء عدن والمحافظات الجنوبية المحررة  بمناسبة الذكرى (11)  و أقيمت  المليونية  بساحة العروض بخور مكسر بهذه المناسبة .

وشهد محيط ساحة العروض بمدينة خورمكسر في العاصمة المؤقتة  عدن مئات  الآلاف من أبناء الوطن المشاركين ، رافعين شعارات حملة «شكرا مملكة الحزم» «شكرا إمارات الخير»وصور فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي  وصور حكام السعودية وأصحاب السمو حكام الإمارات وأعلام البلدين كما رفعت صورة لسمو أمير الكويت بعنوان (الكويت في الخيرغير) تقديرا للمساعدات الإنسانية  التي لا تعد ولا تحصى قدمتها دولة الكويت مؤخرا لشعبنا   في أطار أعادة الأمل والأعمار بسبب الدمار والتخريب الذي طال بلادنا من جراء حرب  المليشيات الانقلابية .

 وردد المتظاهرون الشعارات المناوئة لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح  وحلفائهم الإيرانيين. كما أدنو، ما يتردد من حملات تحريض إعلامية ممنهجة، ومجهولة الانتماء تستهدف المملكة العربية السعودية،ودولة الإمارات العربية  وتستنقص من دورهما المحوري في محاربة الإرهاب، واستتباب الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

 

وعبر المشاركون عن استنكارهم البالغ باستشهاد خمسة من المواطنين الإماراتيين المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية بجمهورية أفغانستان في التفجير الإرهابي الذي وقع في  قندهار .

وفي تصريح صحفي قال رئيس حملة  "شكرا مملكة الحزم" و "شكراً إمارات الخير" الإعلامي "فراس اليافعي" رئيس مؤسسة (الحقيقة) للإعلام : اليمنيون في كافة أنحاء العالم يشعرون بالتقدير لدول التحالف العربي، الذين أنقذوا اليمن في اللحظات الأخيرة من مخطط دأبت طهران على تنفيذه والتمهيد له لسنوات طويلة، واستخدمت عملاءها الحوثيين، وجندت المخلوع صالح للمشاركة في تنفيذ المخطط، وأنفقت مليارات الدولارات لأجل ذلك، لذلك كانت صدمتها كبيرة عندما بددت قيادة التحالف العربي كل تلك الجهود والأموال في أيام قلائل وأعادت اليمن إلى الحضن العربي.

وأكد رئيس الحملة «أن مشاركتهم في التصالح والتسامح الذي يجسد معان عظيمة لتلاحم أفراد شعبنا وتصالحهم وتسامحهم  ويأتي مشاركة فريق حملة  "شكرا مملكة الحزم" و "شكراً إمارات الخير" في المليونية  لرد الوفاء بالوفاء من أبناء عدن خاصة والمحافظات المحررة عامة, للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وقائديهما الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، (حفظهما الله).

 مشيرا إلى أن ما قدمته السعودية والإمارات لمحافظة عدن  والمناطق المحررة سيبقى محفوراً في الذاكرة ولن يغادر الأذهان أبداً.

 

مضيفا: نشارك اليوم  لتقديم الشكر والعرفان للرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات  وللمطالبة باستمرار دورهم بتخليص بلادنا من مرتزقة إيران .

 مبينا: إلى أن ما قدمته السعودية والإمارات  والكويت لبلادنا من مساعدات في أطار عملية أعادة الأمل ،سيبقى محفورا في الذاكرة ولن يغادر الأذهان أبدا .

يذكر أن حملة "شكرا مملكة الحزم" و"شكرا إمارات الخير" رفعت عشرات اللوحات لشكر دول التحالف العربي عامة وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بإعداد مختلفة إضافة إلى مصر والكويت والبحرين وقطر والمغرب والأردن والسودان وجيبوتي وارتريا والصومال وعدد أخر من لوحات الشكر والعرفان .

 كما أقامت فعاليات جماهيرية حاشدة في العاصمة عدن وبريطانيا وفي أمريكا والصين لتقديم الشكر والعرفان لدول التحالف عامة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الفعاليات والأغاني الثورية لشكر دول التحالف.

وأطلقت حملة "شكرا مملكة الحزم" و"شكرا إمارات الخير" موقعها الاليكتروني على الرابط

Thanks-ksa-uae.info

وقامت الحملة الشعبية لشكر دولتي السعودية والإمارات بتكريم عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة . كما قامت حملة شكرا مملكة الحزم وشكرا إمارات الخير بتكريم سفراء دول التحالف العربي.

وتعد الحملة الشعبية لشكر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حملة يمنية عربية عالمية بعد انطلاقها في أوروبا..


المزيد في أخبار وتقارير
صحيفة خليجية : خلاف جديد بين الحوثيين وصالح
كشفت مصادر مطلعة في حزب المؤتمر الشعبي العام، الجناح الذي يتزعّمه الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، لـ”إرم نيوز”، عن خلاف جديد نشب بين الحوثيين وصالح، على
المئات من جنوبيي اليمن يحيون تظاهرة جماهيرية في ذكرى الـ13 من يناير
 أحيا المئات من جنوبيي اليمن،عصر الجمعة،تظاهرة إحتفائية بمناسبة الذكرى ال11 لإعلان التصالح والتسامح الجنوبي،في خورمكسر ،شرق المدينة الجنوبية،وسط حضور متواضع
المقاومة الجنوبية تستكمل تمشيط ذوباب وتواصل تقدمها باتجاه المخاء
أكدت مصادر خاصة بالمقاومة الجنوبية تمكنها من السيطرة التامة على التباب والجبال المحيطة بمدينة ذوباب الساحلية واتمامها لعملية تمشيط المدينة من الداخل وأنها باتت




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
الشرطة السعودية توقف إعلامي جنوبي عقب خلاف مع مدير قناة عدن
عاجل : هجوم للقاعدة يستهدف تجمعا لقوات الحزام الأمني بجبل يسوف بلودر
وفاة الشيخ الاحمر في السعودية
وكيل أول حضرموت يفتتح المركز الصحي ويزور المدرسة الابتدائية بحرو ويتفقد مركز الأمن والمستشفى العام بغيل بن يمين
ولد الشيخ : المبادرة المطروحة الآن شاملة وتتطرق للجانبين السياسي والأمني ويجب الحفاظ على وحدة اليمن
مقالات الرأي
في مشهد عدن الصاعق في بعض التفاصيل التي تتعلق وترتبط بأوضاع المواطن البسيط المغلوب على امره .. تابعنا كثير من
نعم هزمناها و إن كان ذلك بشق الأنفس  وبجهدٍ جهيد إلا إننا هزمناها بعد أن استبدًّ بِنا الألم واعترتنا حالة
خلاصة بيانات عن الرجل والذكرى ، ان اسرته الكريمة تنتمي إلى قبيلة بني مر في صعيد مصر ، ومع انتقال عمل والده
  لا يليق بالمقام تذكر الماضي الأليم ونحن نعيش أجواء احتفالية بذكرى التصالح والتسامح لكن ذلك لا يعني عدم
أذا كان الثالث عشر من يناير عام 1986م..هو الأثنين الدامي في تاريخ الدولة اليمنية في جنوب اليمن ج.ي.د.ش... فأن ال 13
بقلم/سيف الحالمي ربما يستحق الامر ..ان يضاف الى سلسلة غرائب ومعجزات العالم ونوادر الشعوب واساطير الحياة .. كان
في تقديري لم نعد نحتاج للحشود الكبيرة التي تتوافد من كل أرجاء الجنوب وتتدفق كالسيل الهادر إلى ساحة الحرية في
حلت اليوم الجمعة علينا ذكري ١٣ يناير بأ طلاق مبدأ التصالح والتسامح بين مختلف أطراف الصراع الجنوبي لطي صفحة
مشواري مع الشهيد المناضل القائد عمر سعيد في طريق  الحرية طويل, فقد تعرفت عن قرب بالشيهد المناضل القائد عمر
  # ليس مهمًّا الاحتفال بذكرى التصالح والتسامح بل المهم تفعيله فالجنوب لم يعد الجنوب حتى يكون له زعيما واحد
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
شكر وتقدير
مبارك التكريم
وفيات
البقاء لله
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017