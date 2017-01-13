أبناء "عدن" يجددون الشكر والعرفان لدول التحالف بمليونية التصالح والتسامح ويستنكرون الحادث الإرهابي لشهداء الخير

شاركت حملة "شكرا مملكة الحزم " و" شكرا إمارات الخير" بمليونية أبناء عدن والمحافظات الجنوبية المحررة بمناسبة الذكرى (11) و أقيمت المليونية بساحة العروض بخور مكسر بهذه المناسبة .

وشهد محيط ساحة العروض بمدينة خورمكسر في العاصمة المؤقتة عدن مئات الآلاف من أبناء الوطن المشاركين ، رافعين شعارات حملة «شكرا مملكة الحزم» «شكرا إمارات الخير»وصور فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وصور حكام السعودية وأصحاب السمو حكام الإمارات وأعلام البلدين كما رفعت صورة لسمو أمير الكويت بعنوان (الكويت في الخيرغير) تقديرا للمساعدات الإنسانية التي لا تعد ولا تحصى قدمتها دولة الكويت مؤخرا لشعبنا في أطار أعادة الأمل والأعمار بسبب الدمار والتخريب الذي طال بلادنا من جراء حرب المليشيات الانقلابية .

وردد المتظاهرون الشعارات المناوئة لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح وحلفائهم الإيرانيين. كما أدنو، ما يتردد من حملات تحريض إعلامية ممنهجة، ومجهولة الانتماء تستهدف المملكة العربية السعودية،ودولة الإمارات العربية وتستنقص من دورهما المحوري في محاربة الإرهاب، واستتباب الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وعبر المشاركون عن استنكارهم البالغ باستشهاد خمسة من المواطنين الإماراتيين المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية بجمهورية أفغانستان في التفجير الإرهابي الذي وقع في قندهار .

وفي تصريح صحفي قال رئيس حملة "شكرا مملكة الحزم" و "شكراً إمارات الخير" الإعلامي "فراس اليافعي" رئيس مؤسسة (الحقيقة) للإعلام : اليمنيون في كافة أنحاء العالم يشعرون بالتقدير لدول التحالف العربي، الذين أنقذوا اليمن في اللحظات الأخيرة من مخطط دأبت طهران على تنفيذه والتمهيد له لسنوات طويلة، واستخدمت عملاءها الحوثيين، وجندت المخلوع صالح للمشاركة في تنفيذ المخطط، وأنفقت مليارات الدولارات لأجل ذلك، لذلك كانت صدمتها كبيرة عندما بددت قيادة التحالف العربي كل تلك الجهود والأموال في أيام قلائل وأعادت اليمن إلى الحضن العربي.

وأكد رئيس الحملة «أن مشاركتهم في التصالح والتسامح الذي يجسد معان عظيمة لتلاحم أفراد شعبنا وتصالحهم وتسامحهم ويأتي مشاركة فريق حملة "شكرا مملكة الحزم" و "شكراً إمارات الخير" في المليونية لرد الوفاء بالوفاء من أبناء عدن خاصة والمحافظات المحررة عامة, للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وقائديهما الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، (حفظهما الله).

مشيرا إلى أن ما قدمته السعودية والإمارات لمحافظة عدن والمناطق المحررة سيبقى محفوراً في الذاكرة ولن يغادر الأذهان أبداً.

مضيفا: نشارك اليوم لتقديم الشكر والعرفان للرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وللمطالبة باستمرار دورهم بتخليص بلادنا من مرتزقة إيران .

مبينا: إلى أن ما قدمته السعودية والإمارات والكويت لبلادنا من مساعدات في أطار عملية أعادة الأمل ،سيبقى محفورا في الذاكرة ولن يغادر الأذهان أبدا .

يذكر أن حملة "شكرا مملكة الحزم" و"شكرا إمارات الخير" رفعت عشرات اللوحات لشكر دول التحالف العربي عامة وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بإعداد مختلفة إضافة إلى مصر والكويت والبحرين وقطر والمغرب والأردن والسودان وجيبوتي وارتريا والصومال وعدد أخر من لوحات الشكر والعرفان .

كما أقامت فعاليات جماهيرية حاشدة في العاصمة عدن وبريطانيا وفي أمريكا والصين لتقديم الشكر والعرفان لدول التحالف عامة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الفعاليات والأغاني الثورية لشكر دول التحالف.

وأطلقت حملة "شكرا مملكة الحزم" و"شكرا إمارات الخير" موقعها الاليكتروني على الرابط

Thanks-ksa-uae.info

وقامت الحملة الشعبية لشكر دولتي السعودية والإمارات بتكريم عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة . كما قامت حملة شكرا مملكة الحزم وشكرا إمارات الخير بتكريم سفراء دول التحالف العربي.

وتعد الحملة الشعبية لشكر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حملة يمنية عربية عالمية بعد انطلاقها في أوروبا..

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