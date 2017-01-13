تمكن شاب مراهق في الـ 17 من عمره من السيطرة على عدد من احياء مدينة تعز يوم الخميس وتصدى مسلحون له لمسلحين يتبعون رجل الدين المتشدد ابو العباس قبل ان تدور اشتباكات مسلحة بين الطرفين.

وقفز إلى الواجهة اسم غزوان المخلافي كاحد ابرز عناصر الجماعات المسلحة التي باتت تسيطر على اجزاء واسعة من محافظة تعز اليمنية .

ويتهم "غزوان المخلافي" بانه احد ابرز من يقود جماعات مسلحة تقوم بالاستيلاء على متاجر المواطنين في المدينة .

وسيطر مسلحون تابعون على اجزاء من وسط المدينة وطاردوا مسلحين تابعين لرجل الدين والقيادي في المقاومة ابو العباس .

واثارت شخصية "المخلافي" رغم صغر سنه حالة من الجدل حيث اتهم بعضهم قريبه صادق سرحان وهو قيادي عسكري بانه هو من يقدم له تسهيلات .

وكشفت المواجهات المسلحة الحجم الواسع للانقسامات بين الاطراف المسلحة التي تقاتل الحوثيين بتعز.

المزيد في أخبار وتقارير مراهق يسيطر على أحياء عدة بتعز ويثير جدل واسع النطاق تمكن شاب مراهق في الـ 17 من عمره من السيطرة على عدد من احياء مدينة تعز يوم الخميس وتصدى مسلحون له لمسلحين يتبعون رجل الدين المتشدد ابو العباس قبل ان تدور اشتباكات مؤسسة الفردوس ودار قطر للايتام بعدن تنفذان مشاريع خيرية بتكلفة 500 مليون ريال نفذت مؤسسة الفردوس الخيرية وفرعها دار قطر للأيتام في عدن بدعم وتمويل من منظمة الدعوة الإسلامية (مكتب قطر) ومحسنين ومحسنات في دولة قطر الشقيقة سلسلة مشاريع خيرية صحفي مقرب من صالح : الحوثيون حولوا المساجد إلى مهرجانات سياسية وباتوا يؤصلون لانفسهم كجماعة دينية تصارع محيطها المذهبي والاجتماعي شن صحفي يمني مقرب من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح هجوما عنيفا على جماعة الحوثي مؤكدا أنها باتت تؤسس لصراع مذهبي في محيطها المذهبي والاجتماعي . وشن نبيل