مراهق يسيطر على أحياء عدة بتعز ويثير جدل واسع النطاق
الجمعة 13 يناير 2017 04:19 مساءً
تعز ((عدن الغد)) خاص:
تعز ((عدن الغد)) خاص:
تمكن شاب مراهق في الـ 17 من عمره من السيطرة على عدد من احياء مدينة تعز يوم الخميس وتصدى مسلحون له لمسلحين يتبعون رجل الدين المتشدد ابو العباس قبل ان تدور اشتباكات مسلحة بين الطرفين.
وقفز إلى الواجهة اسم غزوان المخلافي كاحد ابرز عناصر الجماعات المسلحة التي باتت تسيطر على اجزاء واسعة من محافظة تعز اليمنية .
ويتهم "غزوان المخلافي" بانه احد ابرز من يقود جماعات مسلحة تقوم بالاستيلاء على متاجر المواطنين في المدينة .
وسيطر مسلحون تابعون على اجزاء من وسط المدينة وطاردوا مسلحين تابعين لرجل الدين والقيادي في المقاومة ابو العباس .
واثارت شخصية "المخلافي" رغم صغر سنه حالة من الجدل حيث اتهم بعضهم قريبه صادق سرحان وهو قيادي عسكري بانه هو من يقدم له تسهيلات .
وكشفت المواجهات المسلحة الحجم الواسع للانقسامات بين الاطراف المسلحة التي تقاتل الحوثيين بتعز.
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