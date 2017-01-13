مؤسسة الفردوس ودار قطر للايتام بعدن تنفذان مشاريع خيرية بتكلفة 500 مليون ريال
عدن (عدن الغد) سبأ نت:
نفذت مؤسسة الفردوس الخيرية وفرعها دار قطر للأيتام في عدن بدعم وتمويل من منظمة الدعوة الإسلامية (مكتب قطر) ومحسنين ومحسنات في دولة قطر الشقيقة سلسلة مشاريع خيرية واجتماعية خلال العام الماضي 2016 م والتي بلغت تكلفتها نحو 500 مليون ريا.
وقال رئيس مؤسسة الفردوس الخيرية ذي يزن الطيري لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ )"برغم الظروف القاهرة التي مرت بها بلادنا إلاّ أننا بحمدالله تجاوزنا الصعاب وواصلنا مسيرتنا الخيرية في العام الماضي ونفذنا جملة من المشاريع المستمرة والموسمية المتمثلة بمخصصات المكفولين من الأيتام الذين وصل عددهم مع نهاية السنة الماضية إلى 2500 فرد وتوزيع الحقائب الغذائية والتمور وإفطارات الصائمين والأضاحي في عدن وعدد من المحافظات بكلفة بلغت نحو نصف مليار ريال يمني".
واضاف الطيري "أن 3 آلاف أسرة استفادت من الحقيبة الغذائية (رز ، سكر ، طحين ، زيت ، فاصوليا ، فول ومعجون الطماطم ) كما استفادت من مادة التمور 3 آلاف أسرة ،وتم افطار نحو 400 ألف صائم في 151 مسجداً بمحافظات عديدة وفي دور الرعاية الاجتماعية ومواقع متعددة، واستفادت 3180 اسرة من مشروع لحوم الأضاحي ،بالاضافة الى مشاريع خيرية أخرى".
وعبر رئيس مؤسسة الفردوس الخيرية عن شكره وتقديره لمنظمة الدعوة الإسلامية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية ( راف ) ومؤسسة الشيخ جاسم وحمد بن جاسم الخيرية والمحسنين والمحسنات في دولة قطر الشقيقة وأهل قطر على الدعم السخي المقدم للأيتام وللأعمال الخيرية المتعددة التي تتبناها مؤسسة الفردوس الخيرية وفرعها دار قطر للأيتام.
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