نفذت مؤسسة الفردوس الخيرية وفرعها دار قطر للأيتام في عدن بدعم وتمويل من منظمة الدعوة الإسلامية (مكتب قطر) ومحسنين ومحسنات في دولة قطر الشقيقة سلسلة مشاريع خيرية واجتماعية خلال العام الماضي 2016 م والتي بلغت تكلفتها نحو 500 مليون ريا.



وقال رئيس مؤسسة الفردوس الخيرية ذي يزن الطيري لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ )"برغم الظروف القاهرة التي مرت بها بلادنا إلاّ أننا بحمدالله تجاوزنا الصعاب وواصلنا مسيرتنا الخيرية في العام الماضي ونفذنا جملة من المشاريع المستمرة والموسمية المتمثلة بمخصصات المكفولين من الأيتام الذين وصل عددهم مع نهاية السنة الماضية إلى 2500 فرد وتوزيع الحقائب الغذائية والتمور وإفطارات الصائمين والأضاحي في عدن وعدد من المحافظات بكلفة بلغت نحو نصف مليار ريال يمني".



واضاف الطيري "أن 3 آلاف أسرة استفادت من الحقيبة الغذائية (رز ، سكر ، طحين ، زيت ، فاصوليا ، فول ومعجون الطماطم ) كما استفادت من مادة التمور 3 آلاف أسرة ،وتم افطار نحو 400 ألف صائم في 151 مسجداً بمحافظات عديدة وفي دور الرعاية الاجتماعية ومواقع متعددة، واستفادت 3180 اسرة من مشروع لحوم الأضاحي ،بالاضافة الى مشاريع خيرية أخرى".



وعبر رئيس مؤسسة الفردوس الخيرية عن شكره وتقديره لمنظمة الدعوة الإسلامية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية ( راف ) ومؤسسة الشيخ جاسم وحمد بن جاسم الخيرية والمحسنين والمحسنات في دولة قطر الشقيقة وأهل قطر على الدعم السخي المقدم للأيتام وللأعمال الخيرية المتعددة التي تتبناها مؤسسة الفردوس الخيرية وفرعها دار قطر للأيتام.

المزيد في أخبار وتقارير مراهق يسيطر على أحياء عدة بتعز ويثير جدل واسع النطاق تمكن شاب مراهق في الـ 17 من عمره من السيطرة على عدد من احياء مدينة تعز يوم الخميس وتصدى مسلحون له لمسلحين يتبعون رجل الدين المتشدد ابو العباس قبل ان تدور اشتباكات مؤسسة الفردوس ودار قطر للايتام بعدن تنفذان مشاريع خيرية بتكلفة 500 مليون ريال نفذت مؤسسة الفردوس الخيرية وفرعها دار قطر للأيتام في عدن بدعم وتمويل من منظمة الدعوة الإسلامية (مكتب قطر) ومحسنين ومحسنات في دولة قطر الشقيقة سلسلة مشاريع خيرية صحفي مقرب من صالح : الحوثيون حولوا المساجد إلى مهرجانات سياسية وباتوا يؤصلون لانفسهم كجماعة دينية تصارع محيطها المذهبي والاجتماعي شن صحفي يمني مقرب من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح هجوما عنيفا على جماعة الحوثي مؤكدا أنها باتت تؤسس لصراع مذهبي في محيطها المذهبي والاجتماعي . وشن نبيل