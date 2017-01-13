صحفي مقرب من صالح : الحوثيون حولوا المساجد إلى مهرجانات سياسية وباتوا يؤصلون لانفسهم كجماعة دينية تصارع محيطها المذهبي والاجتماعي
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
شن صحفي يمني مقرب من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح هجوما عنيفا على جماعة الحوثي مؤكدا أنها باتت تؤسس لصراع مذهبي في محيطها المذهبي والاجتماعي .
وشن نبيل الصوفي هجومه العنيف على الجماعة الحوثية عبر صفحته بالفيس بوك مؤكدا ان الحوثيين حولوا المساجد إلى مهرجانات سياسية.
وقال صفحته بالفيس بوك :" خطيب الجمعة، قال انصار الله هم اليمن وهم الدين، وغيرهم منافقين يشتوا مرتبات.
يالله، كم باتتحمل ذي البلاد، أنصار الله ردوا المساجد مهرجانات سياسية، هو الجميل في الموضوع أن هذا مايقدرش يخرج من صنعاء اثنين كيلو جنوبا.. يؤصلون أنصار الله لانفسهم كجماعة دينية تصارع في محيطها المذهبي والاجتماعي.
لن تستطيع الخروج من صراعاتها داخل المنطقة الزيدية، أما غير تلك المنطقة، فمابيكون لهم فيها وجود.. يالله يقدروا يحافظوا على أنفسهم في محيطهم، وهذا سيصبح غاية مناهم.
الجماعات الدينية، تدخل في صراع استحواذ على الدين، فيطردها الدين نفسه، هكذا وعد الله بحفظ دينه وكتابه، أن ينصره ضد كل محاولات استغلاله.
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