أمين عام حزب سلفي يدعو ابناء تعز إلى الوحدة ونبذ التعصب
الرياض ((عدن الغد)) خاص:
دعا أمين عام حزب اتحاد الرشاد اليمني عبدالوهاب الحميقاني كافة ابناء تعز إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات وانتهاج خطاب اعلامي موحد يغلب الحوار .
وجأت دعوة الحميقاني عقب يوم من الاشتباكات التي شهدتها تعز بين فصائل مسلحة .
وكتب الحميقاني على صفحته بالفيس بوك :" إلى أحرار وأبناء تعز
لأجل تعز وتضحياتها وتحريرها
اليوم المطلوب من الجميع :
خطاب إعلامي يدعو للوحدة وينبذ التعصب ويغلب الحوار
والمطالبة للجيش والأمن وفصائل المقاومة بالأخذ على يد المفسدين من كل اتجاه وزجرهم والبراءة منهم والتخلي عنهم
والسعي في التنسيق بين الفصائل عبر غرفة عمليات تدار من قبل أشخاص يعينهم المحافظ
و أطالب بنزول لجنة ميدانية من 10 شخصيات وطنية من تعز وخارجها بإشراف المحافظ
وتكون لجنة محايدة متنوعة التوجه حازمة الراي قوية الشخصيات
تستطلع الميدان في تعز وتستمع لكل الأطراف ومن عموم الناس في كل الأماكن
وأطالب الأخ العزيز محافظ تعز الأستاذ علي المعمري بالنظر في هذا المقترح وتطويره أو تعديله
المهم سرعة جمع الكلمة ووأد الفتنة وتحقيق أمن وسلامة الناس وممتلكاتهم في تعز
وتوجيه البوصلة تجاه التحرير ومواجهة مليشيات التدمير
حفظ الله تعز وأهلها من كل شر
أخوكم عبدالوهاب الحميقاني
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